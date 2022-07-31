Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер может этим летом продать еще одного бразильца
Украина. Премьер лига
31 июля 2022, 09:33 | Обновлено 31 июля 2022, 09:37
1332
0

Шахтер может этим летом продать еще одного бразильца

Речь о Майконе, который пока на правах аренды выступает за «Коринтианс»

31 июля 2022, 09:33 | Обновлено 31 июля 2022, 09:37
1332
0
Шахтер может этим летом продать еще одного бразильца
Instagram. Майкон

«Шахтер» нынешним летом может продать еще одного бразильского легионера, с которым у клуба долгосрочный контракт.

Как стало известно Sport.ua, у «горняков» ныне есть контакты по потенциальной продаже Майкона с клубами из Португалии, Италии и Англии. Вероятнее всего, одним из таковых является «Бенфика», с которой летом «Шахтер» уже плодотворно сотрудничал в вопросе продажи Давида Нереса.

Если «Шахтеру» удастся договориться по вопросу отступных, то «горняки» намерены прервать аренду Майкона в «Коринтиансе» досрочно, так как подобная опция оговаривалась сторонами еще в апреле.

Для переезда в «Коринтианс» Майкону пришлось пойти на существенное сокращение заработной платы, а потому хавбек, как ожидается, будет вовсе не против варианта с возвращением в Европу, так как это наилучшим образом скажется на его экономическом положении.

Что касается «Шахтера», то для донецкого клуба гораздо выгоднее продать Майкона сейчас, чем держать его в аренде до конца года в «Коринтиансе» с неизвестными перспективами, что уже доказало недавнее решение ФИФА о продлении права легионеров на приостановку сроков контрактов с украинскими клубами.

Напомним, Майкон был куплен «Шахтером» летом 2018 года за 6,6 миллионов евро.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Легионер Металлиста бесплатно ушел в Аль-Васл
ОФИЦИАЛЬНО. Фламенго подписал защитника, сбежавшего из Динамо Москва
МАРКЕВИЧ: «Заре по силам хорошо выступить даже в групповом турнире ЛК»
Майкон Шахтер Донецк Коринтианс трансферы УПЛ трансферы выбор редакции эксклюзив
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Девушка вывесила оскорбительный плакат на матче Минай – Верес
Футбол | 30 июля 2022, 18:44 4
ВИДЕО. Девушка вывесила оскорбительный плакат на матче Минай – Верес
ВИДЕО. Девушка вывесила оскорбительный плакат на матче Минай – Верес

Под горячую руку болельщицы попал Антон Байдал

Что грозит Фенербахче за гнусную выходку фанатов в матче против Динамо
Футбол | 30 июля 2022, 12:41 4
Что грозит Фенербахче за гнусную выходку фанатов в матче против Динамо
Что грозит Фенербахче за гнусную выходку фанатов в матче против Динамо

Вероятно, наказанием станет штраф и частичное закрытие трибун

Трансляция второго боя Усик – Джошуа для украинцев будет бесплатной
Бокс | 30.07.2022, 19:08
Трансляция второго боя Усик – Джошуа для украинцев будет бесплатной
Трансляция второго боя Усик – Джошуа для украинцев будет бесплатной
РБ Лейпциг – Бавария – 3:5. Суперкубок Германии. Видео голов и обзор матча
Футбол | 31.07.2022, 03:50
РБ Лейпциг – Бавария – 3:5. Суперкубок Германии. Видео голов и обзор матча
РБ Лейпциг – Бавария – 3:5. Суперкубок Германии. Видео голов и обзор матча
КОЗЛОВСКИЙ: «Этого пи****** мы нашли. Он уже в фильтрационном лагере»
Футбол | 31.07.2022, 08:34
КОЗЛОВСКИЙ: «Этого пи****** мы нашли. Он уже в фильтрационном лагере»
КОЗЛОВСКИЙ: «Этого пи****** мы нашли. Он уже в фильтрационном лагере»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Накануне шахматной Олимпиады: анонсы, шансы и реверансы
Накануне шахматной Олимпиады: анонсы, шансы и реверансы
29.07.2022, 08:20 2
Другие виды
Президент Фенербахче: «Мы не будем извиняться перед Украиной»
Президент Фенербахче: «Мы не будем извиняться перед Украиной»
30.07.2022, 15:12 26
Футбол
Таблица коэффициентов. Украина приблизилась к рф, но нас обогнала Норвегия
Таблица коэффициентов. Украина приблизилась к рф, но нас обогнала Норвегия
29.07.2022, 08:55 17
Футбол
Расселл взял сенсационный поул в Венгрии, проблемы Ферстаппена
Расселл взял сенсационный поул в Венгрии, проблемы Ферстаппена
30.07.2022, 18:06
Авто/мото
Динамо уступило Эвертону, Вербич перешел в Панатинаикос, победы шахматистов
Динамо уступило Эвертону, Вербич перешел в Панатинаикос, победы шахматистов
30.07.2022, 06:23
Другие виды
Несъедобные ириски. Динамо на выезде разгромно проиграло Эвертону
Несъедобные ириски. Динамо на выезде разгромно проиграло Эвертону
29.07.2022, 23:48 9
Футбол
Закрыл серию из трех поражений! Деревянченко победил Конли по очкам
Закрыл серию из трех поражений! Деревянченко победил Конли по очкам
31.07.2022, 03:30 1
Бокс
Президент Руха пообещал награду за адрес яростного критика жителей Львова
Президент Руха пообещал награду за адрес яростного критика жителей Львова
30.07.2022, 16:07 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем