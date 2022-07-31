Шахтер может этим летом продать еще одного бразильца

«Шахтер» нынешним летом может продать еще одного бразильского легионера, с которым у клуба долгосрочный контракт.

Как стало известно Sport.ua, у «горняков» ныне есть контакты по потенциальной продаже Майкона с клубами из Португалии, Италии и Англии. Вероятнее всего, одним из таковых является «Бенфика», с которой летом «Шахтер» уже плодотворно сотрудничал в вопросе продажи Давида Нереса.

Если «Шахтеру» удастся договориться по вопросу отступных, то «горняки» намерены прервать аренду Майкона в «Коринтиансе» досрочно, так как подобная опция оговаривалась сторонами еще в апреле.

Для переезда в «Коринтианс» Майкону пришлось пойти на существенное сокращение заработной платы, а потому хавбек, как ожидается, будет вовсе не против варианта с возвращением в Европу, так как это наилучшим образом скажется на его экономическом положении.

Что касается «Шахтера», то для донецкого клуба гораздо выгоднее продать Майкона сейчас, чем держать его в аренде до конца года в «Коринтиансе» с неизвестными перспективами, что уже доказало недавнее решение ФИФА о продлении права легионеров на приостановку сроков контрактов с украинскими клубами.

Напомним, Майкон был куплен «Шахтером» летом 2018 года за 6,6 миллионов евро.