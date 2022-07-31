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  4. Посол Украины в Турции: «Благодарен Фенербахче за объяснения»
Лига чемпионов
31 июля 2022, 18:42 |
3068
1

Посол Украины в Турции: «Благодарен Фенербахче за объяснения»

Дипломат предложил закрыть тему и перевернуть страницу

31 июля 2022, 18:42 |
3068
1
Посол Украины в Турции: «Благодарен Фенербахче за объяснения»
Twitter. Василий Боднар

Посол Украины в Турции Василий Боднар, комментируя скандальное поведение фанатов «Фенербахче» на ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов против «Динамо», дал понять, что все возможные недоразумения между Украиной и Турцией должны быть исправлены, а тиражирование различных цитат вокруг события завершено, чтобы этим не пользовалась вражеская пропаганда.

«1. В Украине идет страшная война. Россия — враг, Путин — убийца.
2. Турция дружелюбна, футбол — это страсть, «Фенербахче» — сильная команда.
3. Исправляем недоразумения через диалог. Я хотел бы поблагодарить «Фенербахче» за письмо и объяснения.
4. На этом мы заканчиваем обсуждение и не позволяем российской пропаганде этим воспользоваться», - написал Боднар.

Накануне президент «Фенербахче» Али Коч заявил, что не будет извиняться перед украинской стороной, мотивируя это тем, что после «бесконечных речей украинского посла» последний якобы должен извиняться перед стамбульским клубом.

В то же время УЕФА открыл дисциплинарное производство по поводу недопустимых выкриков турецких фанатов на матче. Ожидается, что «Фенербахче» будет наказан закрытием трибун стадиона, а также денежным штрафом.

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Фенербахче Фенербахче - Динамо Лига чемпионов скандал Владимир Путин (х..ло) фанаты болельщики Украина Турция
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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AndiM
Мало того що сцикло, так ще й у штани наложив. Яке пояснення? Турок звинуватив гравців Динамо і сказав що це українці повинні вибачатися. А про кровавого куйла і слова не сказав. Де таких послів набрали , з трускавецької академії?
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