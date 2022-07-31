Посол Украины в Турции: «Благодарен Фенербахче за объяснения»
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Посол Украины в Турции Василий Боднар, комментируя скандальное поведение фанатов «Фенербахче» на ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов против «Динамо», дал понять, что все возможные недоразумения между Украиной и Турцией должны быть исправлены, а тиражирование различных цитат вокруг события завершено, чтобы этим не пользовалась вражеская пропаганда.
«1. В Украине идет страшная война. Россия — враг, Путин — убийца.
2. Турция дружелюбна, футбол — это страсть, «Фенербахче» — сильная команда.
3. Исправляем недоразумения через диалог. Я хотел бы поблагодарить «Фенербахче» за письмо и объяснения.
4. На этом мы заканчиваем обсуждение и не позволяем российской пропаганде этим воспользоваться», - написал Боднар.
Hatırlatıyorum:— Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 31, 2022
1. Ukrayna’da dehşet verici bir savaş var. Rusya düşman, Putin katildir;
2. Türkiye dost, futbol tutku, @Fenerbahce Fenerbahçe güçlü takımdır;
Накануне президент «Фенербахче» Али Коч заявил, что не будет извиняться перед украинской стороной, мотивируя это тем, что после «бесконечных речей украинского посла» последний якобы должен извиняться перед стамбульским клубом.
В то же время УЕФА открыл дисциплинарное производство по поводу недопустимых выкриков турецких фанатов на матче. Ожидается, что «Фенербахче» будет наказан закрытием трибун стадиона, а также денежным штрафом.
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