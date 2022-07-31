Посол Украины в Турции: «Благодарен Фенербахче за объяснения»

Посол Украины в Турции Василий Боднар, комментируя скандальное поведение фанатов «Фенербахче» на ответном матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов против «Динамо», дал понять, что все возможные недоразумения между Украиной и Турцией должны быть исправлены, а тиражирование различных цитат вокруг события завершено, чтобы этим не пользовалась вражеская пропаганда.

«1. В Украине идет страшная война. Россия — враг, Путин — убийца.

2. Турция дружелюбна, футбол — это страсть, «Фенербахче» — сильная команда.

3. Исправляем недоразумения через диалог. Я хотел бы поблагодарить «Фенербахче» за письмо и объяснения.

4. На этом мы заканчиваем обсуждение и не позволяем российской пропаганде этим воспользоваться», - написал Боднар.

Hatırlatıyorum:



1. Ukrayna’da dehşet verici bir savaş var. Rusya düşman, Putin katildir;



2. Türkiye dost, futbol tutku, @Fenerbahce Fenerbahçe güçlü takımdır; — Vasyl Bodnar (@VasylBodnar) July 31, 2022

Накануне президент «Фенербахче» Али Коч заявил, что не будет извиняться перед украинской стороной, мотивируя это тем, что после «бесконечных речей украинского посла» последний якобы должен извиняться перед стамбульским клубом.

В то же время УЕФА открыл дисциплинарное производство по поводу недопустимых выкриков турецких фанатов на матче. Ожидается, что «Фенербахче» будет наказан закрытием трибун стадиона, а также денежным штрафом.