Официальное заявление Фенербахче. Война – это не храбрость, это трусость!

Турецкий клуб «Фенербахче» опубликовал официальное заявление по поводу инцидента с болельщиками на матче Q2 Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (1:2 OT), во время которого турецкие фанаты выкрикивали слова поддержки в адрес путина.

Официальное заявление клуба Фенербахче

В матче против киевского «Динамо», сыгранном на нашем поле во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов УЕФА, после гола соперника были слышны крики из трибун. Мы делаем заявление: эти действия не представляют наш клуб и никоим образом не отражают корпоративную позицию нашего клуба.

Как спортивный клуб «Фенербахче», мы всегда заботимся о повышении осведомленности о социальных и гуманитарных проблемах как в нашей стране, так и в мире с нашей сферой влияния. Мы рассматриваем это как ответственность.

Наш клуб первым отреагировал на этот процесс 24 февраля 2022 года, в начале военного процесса. Мы хотели бы еще раз подчеркнуть наше сообщение, которое мы передали по всем нашим официальным каналам: Война – это не храбрость, это трусость! Нет войне!

Кроме того, одним из самых ярких примеров является товарищеский матч с донецким «Шахтером», который мы сыграли на своем поле в апреле, утверждая: «Футбол за мир», чтобы привлечь внимание к миру в Украине и внести свой материальный и моральный вклад. Мы несколько дней принимали донецкий «Шахтер» в нашей стране.

Как спортивный клуб «Фенербахче», наша позиция по этому вопросу и наше отношение с первого дня войны известны общественности.

На 58-й минуте вчерашнего матча преувеличенные движения некоторых игроков команды соперника, особенно запасного вратаря [Дениса Бойко], который в прошлом играл за команду из нашей страны [Бешикташ], вызвали волнение трибун и реакцию, которая длилась всего 20 секунд в 120-минутном матче.



Какой бы ни была причина, мы, как спортивный клуб «Фенербахче», не приемлем реакцию, возникшую на некоторых трибунах. Было бы нечестным подходом приписывать это событие, которое никогда не отражает позицию и ценности нашего клуба, всем нашим болельщикам и возлагать ответственность на наш клуб.

Мы еще раз напоминаем общественности о нашей позиции, согласно которой спорт и политика всегда должны быть отделены друг от друга.