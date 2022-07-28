Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Как накажут турков за поддержку путина? УЕФА провел экстренное совещание
Лига чемпионов
28 июля 2022, 17:10 | Обновлено 28 июля 2022, 18:14
5393
4

Как накажут турков за поддержку путина? УЕФА провел экстренное совещание

За скандирование про военного преступника «Фенербахче» грозят санкции

28 июля 2022, 17:10 | Обновлено 28 июля 2022, 18:14
5393
4
Как накажут турков за поддержку путина? УЕФА провел экстренное совещание
ФК Фенербахче

Во матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» обыграло Фенербахче» (2:1 OT), турецкие болельщики провокационно скандировали в поддержку путина.

Из-за такого поведения фанатов в Турции главный тренер «Динамо» Мирча Луческу отказался приходить на послематчевую пресс-конференцию.

После гола Виталия Буяльского болельщики «Фенербахче» начали выкрикивать имя путина, который объявил войну Украине и является военным преступником. Как только видео этого перформанса попало в соцсети, огромное количество людей высказало свое возмущение действиями турецких фанатов.

Сразу после матча УЕФА собрал экстренное совещание, и руководящие органы европейского футбола провели консультации в формате видеоконференции. Представители киевской команды пожаловалась наблюдателям матча и попросили зафиксировать инцидент.

«Фенербахче» может быть оштрафован из-за этого инцидента, и размер этого штрафа может быть большим.

Удивление вызвал тот факт, что от турецкого клуба до сих пор не поступало официального заявления по поводу этих аплодисментов, которые украинцы и даже вменяемые болельщики «Фенербахче» также ругали в соцсетях. Ожидается, что клуб «Фенербахче» вскоре должен выступить с заявлением, осуждающим этот инцидент.

Тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу также осудил это событие в интервью телеканалу-транслятору сразу после матча и в знак протеста покинул стадион, не придя на пресс-конференцию.

По теме:
Официальное заявление Фенербахче. Война – это не храбрость, это трусость!
Эвертон – Динамо. Текстовая трансляция матча
Где смотреть онлайн благотворительный матч Эвертон – Динамо
Динамо Киев Фенербахче Владимир Путин (х..ло) Мирча Луческу Лига чемпионов Фенербахче - Динамо УЕФА штрафы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Aksam
Оцените материал
(42)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина
Футбол | 28 июля 2022, 00:05 18
Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина
Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина

Причиной отказа стало скандирование болельщиков турецкого клуба о путине

Дом экс-защитника Динамо ограбили. Вынесли имущества на 4,5 миллиона
Футбол | 28 июля 2022, 10:09 0
Дом экс-защитника Динамо ограбили. Вынесли имущества на 4,5 миллиона
Дом экс-защитника Динамо ограбили. Вынесли имущества на 4,5 миллиона

Домагой Вида из-за происшествия вынужден был отложить вопрос завершения трансфера в АЕК

Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Футбол | 28.07.2022, 15:40
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Летние сборы клубов УПЛ 2022: расписание и результаты контрольных матчей
Отразится ли на Шахтере? Ахметов потерял 64% своего состояния
Футбол | 28.07.2022, 17:13
Отразится ли на Шахтере? Ахметов потерял 64% своего состояния
Отразится ли на Шахтере? Ахметов потерял 64% своего состояния
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Футбол | 28.07.2022, 01:19
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Штраф має бути обов'язково.
По-великому рахунку, гра повинна була бути припинена відразу з зарахуванням технічноі поразки туркам.
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Tample_ck7070
***ля, дожились. Тепер вже й обурення й засудження треба чекати як проханого гостя. 
Та пішли вони вслед за корабльом. Нам від того не стане ліпше, а їм воно нехай як з Гуттманом буде.
Ответить
+3
Октавий Фландрийский
Блажен кто верует... Ничего не будет, УЕФА выразит озабоченность по этому поводу, а в душе, все руководство УЕФА во главе с Чеферином, всегда были и останутся любителями карлика-педофила, ведь благодаря ему и его Газпрому, все они безбедно жили и процветали...
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Будет скандал! Гол-фантом выбил Ворсклу из еврокубков
Будет скандал! Гол-фантом выбил Ворсклу из еврокубков
27.07.2022, 22:36 53
Футбол
Аукцион Parimatch Ukraine и Фонда Сергея Притулы
Аукцион Parimatch Ukraine и Фонда Сергея Притулы
26.07.2022, 17:25
Другие виды
Стало известно, с кем сыграет Динамо в 3-м раунде отбора к Лиге чемпионов
Стало известно, с кем сыграет Динамо в 3-м раунде отбора к Лиге чемпионов
27.07.2022, 22:52 9
Футбол
Украинский вечер в Стамбуле. Динамо вырвало победу у Фенербахче
Украинский вечер в Стамбуле. Динамо вырвало победу у Фенербахче
27.07.2022, 22:39 63
Футбол
Багатскис назвал список игроков, вызванных на сбор перед квалификацией ЧМ
Багатскис назвал список игроков, вызванных на сбор перед квалификацией ЧМ
27.07.2022, 18:23 1
Баскетбол
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Мы можем многому поучиться у Блашко»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Мы можем многому поучиться у Блашко»
27.07.2022, 14:41 1
Биатлон
Фенербахче – Динамо – 1:2 OT. Победный гол Караваева. Видео голов и обзор
Фенербахче – Динамо – 1:2 OT. Победный гол Караваева. Видео голов и обзор
27.07.2022, 23:10 1
Футбол
Три правила ответственной игры от Александра Усика
Три правила ответственной игры от Александра Усика
27.07.2022, 14:00
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем