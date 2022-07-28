Как накажут турков за поддержку путина? УЕФА провел экстренное совещание
За скандирование про военного преступника «Фенербахче» грозят санкции
Во матча 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором киевское «Динамо» обыграло Фенербахче» (2:1 OT), турецкие болельщики провокационно скандировали в поддержку путина.
Из-за такого поведения фанатов в Турции главный тренер «Динамо» Мирча Луческу отказался приходить на послематчевую пресс-конференцию.
После гола Виталия Буяльского болельщики «Фенербахче» начали выкрикивать имя путина, который объявил войну Украине и является военным преступником. Как только видео этого перформанса попало в соцсети, огромное количество людей высказало свое возмущение действиями турецких фанатов.
Сразу после матча УЕФА собрал экстренное совещание, и руководящие органы европейского футбола провели консультации в формате видеоконференции. Представители киевской команды пожаловалась наблюдателям матча и попросили зафиксировать инцидент.
«Фенербахче» может быть оштрафован из-за этого инцидента, и размер этого штрафа может быть большим.
Удивление вызвал тот факт, что от турецкого клуба до сих пор не поступало официального заявления по поводу этих аплодисментов, которые украинцы и даже вменяемые болельщики «Фенербахче» также ругали в соцсетях. Ожидается, что клуб «Фенербахче» вскоре должен выступить с заявлением, осуждающим этот инцидент.
Тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу также осудил это событие в интервью телеканалу-транслятору сразу после матча и в знак протеста покинул стадион, не придя на пресс-конференцию.
Fenerbahçe taraftarı, Dinamo Kievli futbolcunun attığı golden sonra abartılı şekilde sevinmesi üzerine “Vladimir Putin” tezahüratı yaptı pic.twitter.com/sTjhNM0n2R— Batu Bozkürk (@batubozkurk) July 27, 2022
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