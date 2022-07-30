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  4. Президент Фенербахче: «Мы не будем извиняться перед Украиной»
Лига чемпионов
30 июля 2022, 15:12 |
4499
11

Президент Фенербахче: «Мы не будем извиняться перед Украиной»

Али Коч считает, что это турков обидели

30 июля 2022, 15:12 |
4499
11
Президент Фенербахче: «Мы не будем извиняться перед Украиной»
ФК Фенербахче. Али Коч

Президент «Фенербахче» Али Коч заявил, что стамбульский клуб не будет извиняться за то, что фанаты клуба скандировали «владимир путин» во время матча с киевским «Динамо».

«Мы не будем извиняться перед Украиной. Объясняю причину. После бесконечных речей украинского посла он должен извиниться перед нами. Вы, видимо, были поражены поклонниками противоположной команды, которые с трепетом относятся к каждой теме в СМИ.

Есть сообщество, которое не стесняется переходить на нашу сторону, кто бы ни был руководством, президентом или спортсменом. Мы сосредоточены на объединении, а не на разделении. Есть так много факторов, разделяющих страны, что футбол не должен стоять на первом месте», – сказал Коч.

Ранее сообщалось, что УАФ официально обратилась в УЕФА по поводу неприемлемых скандирований со стороны турецких фанатов на матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов «Фенербахче» - «Динамо».

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Али Коч УЕФА Динамо Киев Фенербахче фанаты болельщики Владимир Путин (х..ло) Дисциплинарный комитет УЕФА скандал Лига чемпионов Фенербахче - Динамо
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Источник NTV Spor
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Комментарии 11
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Octopus
Путин убивает десятки тысяч как своих, так и чужих. Фанаты зачем-то скандируют имя этого убийцы, но клуб за это извиняться не будет? Как говорится, что за тухлый бред я только что прочитал.
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
umnuy2
не ну он реально конченый тип
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+1
Володимир Семигайло
Набір слів,та він просто йолоп.
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+1
axylinam
Болелы всегда скандируют, то что им хочется, в лучшем случае туркам влепят смехотворный штраф
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+1
Maks Maks
То, что творили "болельщики" фенербахче в социальных сетях Динамо словами описать трудно. Каждый может зайти и почитать. Ублюдки редкие
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+1
98Johnson
Дурень 
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0
Mad_Макс
Ну и тв.  ..ри продажные ,хитро...опые как всегда .фу мля
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0
samir_d
Турки вони такі турки. Не чекайте від них багато від тих басурманів. Їм друзі тільки вони самі (та й то). Торгувати з ними можна, а от ні на які союзи та партнерства не варто розраховувати - вони зрадять відразу, як тільки це буде вигідно. Або моча в голову вдарить - азіати.
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Gregory Dnipro
ну так вполне логично ! с какого перепугу ему извиняться за тупых обезьян купивших билеты на трибуны ! Это типа Суркис должен был извиняться за "любителей сов" , а Ахметов за "беркут" ???? 
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-3
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