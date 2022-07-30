Президент Фенербахче: «Мы не будем извиняться перед Украиной»
Али Коч считает, что это турков обидели
Президент «Фенербахче» Али Коч заявил, что стамбульский клуб не будет извиняться за то, что фанаты клуба скандировали «владимир путин» во время матча с киевским «Динамо».
«Мы не будем извиняться перед Украиной. Объясняю причину. После бесконечных речей украинского посла он должен извиниться перед нами. Вы, видимо, были поражены поклонниками противоположной команды, которые с трепетом относятся к каждой теме в СМИ.
Есть сообщество, которое не стесняется переходить на нашу сторону, кто бы ни был руководством, президентом или спортсменом. Мы сосредоточены на объединении, а не на разделении. Есть так много факторов, разделяющих страны, что футбол не должен стоять на первом месте», – сказал Коч.
Ранее сообщалось, что УАФ официально обратилась в УЕФА по поводу неприемлемых скандирований со стороны турецких фанатов на матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов «Фенербахче» - «Динамо».
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