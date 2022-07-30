Президент Фенербахче: «Мы не будем извиняться перед Украиной»

Президент «Фенербахче» Али Коч заявил, что стамбульский клуб не будет извиняться за то, что фанаты клуба скандировали «владимир путин» во время матча с киевским «Динамо».

«Мы не будем извиняться перед Украиной. Объясняю причину. После бесконечных речей украинского посла он должен извиниться перед нами. Вы, видимо, были поражены поклонниками противоположной команды, которые с трепетом относятся к каждой теме в СМИ.

Есть сообщество, которое не стесняется переходить на нашу сторону, кто бы ни был руководством, президентом или спортсменом. Мы сосредоточены на объединении, а не на разделении. Есть так много факторов, разделяющих страны, что футбол не должен стоять на первом месте», – сказал Коч.

Ранее сообщалось, что УАФ официально обратилась в УЕФА по поводу неприемлемых скандирований со стороны турецких фанатов на матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов «Фенербахче» - «Динамо».