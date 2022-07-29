УАФ обратилась в УЕФА по поводу поведения турецких болельщиков

Украинская ассоциация футбола (УАФ) направила обращение в УЕФА по поводу поведения болельщиков турецкого «Фенербахче» во время домашнего поединка Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (1:2 OT) в матче квалификации Лиги чемпионов.

В нем, в частности, идет речь про инцидент, который произошел 27 июля 2022 года во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА 2022/23 между ФК «Фенербахче» и ФК «Динамо» (Киев) на стадионе «Фенербахче» Шюкрю Сараджо в городе Стамбул (Турция).

После того, как украинский клуб забил первый гол на 57-й минуте матча, болельщики ФК «Фенербахче» совершали неприемлемые скандирования. В связи с этим УАФ сообщила УЕФА о возможном нарушении клубом-хозяином Дисциплинарного регламента УЕФА во время данного поединка.

Во втором тайме болельщики «Фенербахче» начали скандировать имя путина. В знак протеста наставник «Динамо» Мирча Луческу не пришел на послематчевую пресс-конференцию в Стамбуле.