УЕФА открыл дисциплинарное производство против Фенербахче из-за путина
Фанаты «канареек» скандировали в поддержку путина на матче против «Динамо»
Руководство УЕФА приняло решение открыть дисциплинарное производство против турецкого клуба «Фенербахче» из-за скандального поведения фанатов во время матча квалификации Q2 Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (1:2 OT):
На сайте УЕФА сообщается: «Согласно статье 31(4) дисциплинарного регламента УЕФА инспектор УЕФА по этике и дисциплине проведет дисциплинарное расследование относительно возможного неправомерного поведения болельщиков «Фенербахче» во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 2022/23 между «Фенербахче» и киевским «Динамо» 27 июля 2022 года в Стамбуле, Турция».
27 июля в матче квалификации Лиги чемпионов болельщики «Фенербахче» начали скандировать имя путина. В знак протеста наставник «Динамо» Мирча Луческу не пришел на послематчевую пресс-конференцию в Стамбуле.
Сообщение УЕФА
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