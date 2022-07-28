Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. УЕФА открыл дисциплинарное производство против Фенербахче из-за путина
Лига чемпионов
28 июля 2022, 20:40 | Обновлено 28 июля 2022, 20:49
3281
0

УЕФА открыл дисциплинарное производство против Фенербахче из-за путина

Фанаты «канареек» скандировали в поддержку путина на матче против «Динамо»

28 июля 2022, 20:40 | Обновлено 28 июля 2022, 20:49
3281
0
УЕФА открыл дисциплинарное производство против Фенербахче из-за путина
YouTube

Руководство УЕФА приняло решение открыть дисциплинарное производство против турецкого клуба «Фенербахче» из-за скандального поведения фанатов во время матча квалификации Q2 Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (1:2 OT):

На сайте УЕФА сообщается: «Согласно статье 31(4) дисциплинарного регламента УЕФА инспектор УЕФА по этике и дисциплине проведет дисциплинарное расследование относительно возможного неправомерного поведения болельщиков «Фенербахче» во время ответного матча второго квалификационного раунда Лиги чемпионов 2022/23 между «Фенербахче» и киевским «Динамо» 27 июля 2022 года в Стамбуле, Турция».

27 июля в матче квалификации Лиги чемпионов болельщики «Фенербахче» начали скандировать имя путина. В знак протеста наставник «Динамо» Мирча Луческу не пришел на послематчевую пресс-конференцию в Стамбуле.

Сообщение УЕФА

По теме:
Хет-трик Горбача. Динамо U-19 разгромило Базель U-19
День государственности Украины. День 155. Орки поздравили массой ракет
Турки обиделись и засыпали инсту путиным. Но перепутали Динамо К и Динамо М
Динамо Киев Фенербахче Владимир Путин (х..ло) Лига чемпионов Фенербахче - Динамо УЕФА Дисциплинарный комитет УЕФА
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УЕФА
Оцените материал
(25)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, с кем сыграет Динамо в 3-м раунде отбора к Лиге чемпионов
Футбол | 27 июля 2022, 22:52 9
Стало известно, с кем сыграет Динамо в 3-м раунде отбора к Лиге чемпионов
Стало известно, с кем сыграет Динамо в 3-м раунде отбора к Лиге чемпионов

Соперником киевлян в Q3 ЛЧ будет австрийский «Штурм» из города Грац

Фенербахче – Динамо – 1:2 OT. Победный гол Караваева. Видео голов и обзор
Футбол | 27 июля 2022, 23:10 2
Фенербахче – Динамо – 1:2 OT. Победный гол Караваева. Видео голов и обзор
Фенербахче – Динамо – 1:2 OT. Победный гол Караваева. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор ответного поединка Q2 Лиги чемпионов в Стамбуле

Байндл на отказе соперницы вышла в четвертьфинал турнира в Варшаве
Теннис | 28.07.2022, 16:38
Байндл на отказе соперницы вышла в четвертьфинал турнира в Варшаве
Байндл на отказе соперницы вышла в четвертьфинал турнира в Варшаве
Сергей РЕБРОВ: «Не могу кричать: хочу вернуться в Украину, дайте команду»
Футбол | 28.07.2022, 19:30
Сергей РЕБРОВ: «Не могу кричать: хочу вернуться в Украину, дайте команду»
Сергей РЕБРОВ: «Не могу кричать: хочу вернуться в Украину, дайте команду»
Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина
Футбол | 28.07.2022, 06:23
Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина
Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди ХИРН: «Когда Джошуа выиграет у Усика, запишем его как величайшего»
Эдди ХИРН: «Когда Джошуа выиграет у Усика, запишем его как величайшего»
28.07.2022, 07:52 6
Бокс
Дом экс-защитника Динамо ограбили. Вынесли имущества на 4,5 миллиона
Дом экс-защитника Динамо ограбили. Вынесли имущества на 4,5 миллиона
28.07.2022, 10:09
Футбол
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Мы можем многому поучиться у Блашко»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Мы можем многому поучиться у Блашко»
27.07.2022, 14:41 1
Биатлон
Генштаб ВСУ: «россия добавляет силы на Запорожское направление»
Генштаб ВСУ: «россия добавляет силы на Запорожское направление»
28.07.2022, 11:38
Война
Украинский вечер в Стамбуле. Динамо вырвало победу у Фенербахче
Украинский вечер в Стамбуле. Динамо вырвало победу у Фенербахче
27.07.2022, 22:39 65
Футбол
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
28.07.2022, 01:19 2
Футбол
Джеймс Али Башир: «Ломаченко способен победить Хейни»
Джеймс Али Башир: «Ломаченко способен победить Хейни»
26.07.2022, 20:43 1
Бокс
Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина
Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина
28.07.2022, 00:05 19
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем