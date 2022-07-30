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  4. Что грозит Фенербахче за гнусную выходку фанатов в матче против Динамо
Лига чемпионов
30 июля 2022, 12:41 | Обновлено 30 июля 2022, 13:17
2451
2

Что грозит Фенербахче за гнусную выходку фанатов в матче против Динамо

Вероятно, наказанием станет штраф и частичное закрытие трибун

30 июля 2022, 12:41 | Обновлено 30 июля 2022, 13:17
2451
2
Что грозит Фенербахче за гнусную выходку фанатов в матче против Динамо
instagram.com/fenerbahce

УЕФА открыл дисциплинарное производство в отношении «Фенербахче», фанаты которого в недавнем матче против «Динамо» отличились гнусной выходкой на трибунах, скандируя имя нерукопожатного в цивилизованном мире правителя страны, соседствующей с Украиной на востоке и севере.

По мнению турецкого адвоката и спортивного юриста Эбрара Эфкана Билгича, «Фенербахче», вероятнее всего, получит в виде наказания частичное закрытие трибун, а также солидный денежный штраф.

«Назначенный инспектор проведет расследование по этому вопросу, соберет доказательства, создаст файл и представит его в Комитет по этике и дисциплине. Однако, хотя «Фенербахче» и утверждает, что это действие имело место в течение короткого времени со стороны небольшой группы фанатов, именно турецкий клуб несет ответственность за действия своих болельщиков».

«На этом этапе в качестве аргумента для защиты можно использовать официальное заявление клуба, а также соотношение количества болельщиков на трибунах к той кучке фанатов, которая позволила себе нарушение, а также общую небольшую продолжительность этого действия. Кроме того, в виде провокации может быть расценен и поступок резервного голкипера «Динамо» Бойко. Учитывая соответствующие статьи Дисциплинарного кодекса и штрафы, налагаемые УЕФА в подобных случаях, я думаю, что «Фенербахче» грозит частичное закрытие трибун в дополнение к штрафу или же просто серьезная сумма штрафа. В матче Лиги чемпионов в 2017 году между «Барселоной» и леверкузенским «Байером» УЕФА оштрафовал клуб-хозяин на 40 тысяч евро за флаги Каталонии и скандирование с призывами о независимости на трибунах», - отметил Билгич.

Ранее сообщалось, что УАФ официально обратилась в УЕФА по поводу неприемлемых скандирований со стороны турецких фанатов на матче второго раунда квалификации Лиги чемпионов «Фенербахче» - «Динамо».

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Источник CNN Turk
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Комментарии 2
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GloryUkraine
А що там Бойко зробив? 
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