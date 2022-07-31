ОФИЦИАЛЬНО. Бывший легионер Динамо перешел в АЕК

Защитник национальной сборной Хорватии Домагой Вида подписал контракт с греческим АЕКом из Афин. Срок действия соглашения – два года.

Трансфер состоялся на правах свободного агента, поскольку в конце сезона 2021/22 у Виды истек срок контракта с «Бешикташем».

Напомним, Вида выступал за «Бешикташ» с января 2018 года, когда перебрался в Турцию на правах свободного агента из киевского «Динамо». В составе киевского клуба Домагой в сумме отыграл 160 игр с 2013 по 2017 год.