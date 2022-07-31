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Греция
31 июля 2022, 15:51 | Обновлено 31 июля 2022, 16:50
1251
0

ОФИЦИАЛЬНО. Бывший легионер Динамо перешел в АЕК

33-летний Домагой Вида продолжит карьеру в Греции

31 июля 2022, 15:51 | Обновлено 31 июля 2022, 16:50
1251
0
ОФИЦИАЛЬНО. Бывший легионер Динамо перешел в АЕК
ФК АЕК. Домагой Вида

Защитник национальной сборной Хорватии Домагой Вида подписал контракт с греческим АЕКом из Афин. Срок действия соглашения – два года.

Трансфер состоялся на правах свободного агента, поскольку в конце сезона 2021/22 у Виды истек срок контракта с «Бешикташем».

Напомним, Вида выступал за «Бешикташ» с января 2018 года, когда перебрался в Турцию на правах свободного агента из киевского «Динамо». В составе киевского клуба Домагой в сумме отыграл 160 игр с 2013 по 2017 год.

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Динамо Киев трансферы Домагой Вида АЕК Афины Бешикташ свободный агент
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Источник ФК АЕК
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