ОФИЦИАЛЬНО. Бывший легионер Динамо перешел в АЕК
33-летний Домагой Вида продолжит карьеру в Греции
Защитник национальной сборной Хорватии Домагой Вида подписал контракт с греческим АЕКом из Афин. Срок действия соглашения – два года.
Трансфер состоялся на правах свободного агента, поскольку в конце сезона 2021/22 у Виды истек срок контракта с «Бешикташем».
Напомним, Вида выступал за «Бешикташ» с января 2018 года, когда перебрался в Турцию на правах свободного агента из киевского «Динамо». В составе киевского клуба Домагой в сумме отыграл 160 игр с 2013 по 2017 год.
Εργομετρικές εξετάσεις ✔️— AEK F.C. (@AEK_FC_OFFICIAL) July 31, 2022
Υπογραφή συμβολαίου ✔️
Ξενάγηση στην OPAP Arena✔️
Ντομαγκόι Βίντα, ο νέος παίκτης της ομάδας μας! 🟡⚫️#aekfc #aekfcseason2022_23 #summertransfers #Vida_21 pic.twitter.com/eTPpCBs8oH
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