Стал известен победитель женского Евро-2022. Финал обслуживала Монзуль
Сборная Англии в дополнительное время победила Германию со счетом 2:1
31 июля в 19:00 в Лондоне на «Уэмбли» состоялся финал женского Евро-2022 по футболу между сборными Англии и Германии.
Матч обслуживала главный арбитр Катерина Монзуль из Украины.
Англия выиграла Евро-2022, забив победный гол в ворота Германии в овертайме (2:1 д.в.).
Это первый континентальный трофей Англии в истории. Ранее англичанке дважды уступали в финале. У Германии в активе рекордные 8 трофеев Евро.
Матч на стадионе «Уэмбли» посетили 87192 человека, и это новый рекорд посещаемости на ЧЕ.
Интересно, что коуч Сарина Вигман выиграла два подряд Евро: в 2018 году с Нидерландами и в 2022 году с Англией.
Евро-2022 по футболу среди женщин
Финал. Уэмбли (Англия). 31 июля, 19:00
Англия – Германия – 2:1 (д.в.)
Голы: Тун, 62, Келли, 110 – Магулль, 79.
What it means. 🥰#WEURO2022 | #ENG pic.twitter.com/pf1ecZvGDM— UEFA Women's EURO 2022 (@WEURO2022) July 31, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Пол Страттон занимался волонтерством после начала российско-украинской войны
Гендиректор «Шахтера» – о ситуации с легионерами
Пожалели бабушку Лизу - 2. God Save the Queen!
Монзуль с девчатами отработала хорошо. Карточек надавала и спокойно завершила матч.
Это женский футбол. Англия вынесла в группе Сев. Ирландию 5:0! Вместо нас.)))
А какой шикарный было гол на 1:0! И такое фуфло пропустили в ответ. Ну зачем вратари приседают?) Зато решающий был просто в отместку. После промаха по мячу, потом девка со второй попытки протолкнула таки мяч....