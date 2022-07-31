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  4. Стал известен победитель женского Евро-2022. Финал обслуживала Монзуль
Чемпионат Европы
31 июля 2022, 21:40 | Обновлено 31 июля 2022, 21:59
6616
3

Стал известен победитель женского Евро-2022. Финал обслуживала Монзуль

Сборная Англии в дополнительное время победила Германию со счетом 2:1

31 июля 2022, 21:40 | Обновлено 31 июля 2022, 21:59
6616
3
Стал известен победитель женского Евро-2022. Финал обслуживала Монзуль
Суспільне Спорт

31 июля в 19:00 в Лондоне на «Уэмбли» состоялся финал женского Евро-2022 по футболу между сборными Англии и Германии.

Матч обслуживала главный арбитр Катерина Монзуль из Украины.

Англия выиграла Евро-2022, забив победный гол в ворота Германии в овертайме (2:1 д.в.).

Это первый континентальный трофей Англии в истории. Ранее англичанке дважды уступали в финале. У Германии в активе рекордные 8 трофеев Евро.

Матч на стадионе «Уэмбли» посетили 87192 человека, и это новый рекорд посещаемости на ЧЕ.

Интересно, что коуч Сарина Вигман выиграла два подряд Евро: в 2018 году с Нидерландами и в 2022 году с Англией.

Евро-2022 по футболу среди женщин

Финал. Уэмбли (Англия). 31 июля, 19:00

Англия – Германия – 2:1 (д.в.)

Голы: Тун, 62, Келли, 110 – Магулль, 79.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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veter
Ну  наконец то Англия победила в Англии!
Пожалели бабушку Лизу - 2. God Save the Queen!
Монзуль с девчатами отработала хорошо. Карточек надавала и спокойно завершила матч.
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+1
veter
87 192 зрителя на Уэмбли!!!
Это женский футбол. Англия вынесла в группе Сев. Ирландию 5:0! Вместо нас.)))
А какой шикарный было гол на 1:0! И такое фуфло пропустили в ответ. Ну зачем вратари приседают?) Зато решающий был просто в отместку. После промаха по мячу, потом девка со второй попытки протолкнула таки мяч....
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0
Viktor Tsimakouridze
An awesome match
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0
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