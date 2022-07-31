Стал известен победитель женского Евро-2022. Финал обслуживала Монзуль

31 июля в 19:00 в Лондоне на «Уэмбли» состоялся финал женского Евро-2022 по футболу между сборными Англии и Германии.

Матч обслуживала главный арбитр Катерина Монзуль из Украины.

Англия выиграла Евро-2022, забив победный гол в ворота Германии в овертайме (2:1 д.в.).

Это первый континентальный трофей Англии в истории. Ранее англичанке дважды уступали в финале. У Германии в активе рекордные 8 трофеев Евро.

Матч на стадионе «Уэмбли» посетили 87192 человека, и это новый рекорд посещаемости на ЧЕ.

Интересно, что коуч Сарина Вигман выиграла два подряд Евро: в 2018 году с Нидерландами и в 2022 году с Англией.

Евро-2022 по футболу среди женщин

Финал. Уэмбли (Англия). 31 июля, 19:00

Англия – Германия – 2:1 (д.в.)

Голы: Тун, 62, Келли, 110 – Магулль, 79.