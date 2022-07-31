Не нужен Луческу. Почему Динамо отпустило Вербича

Вингер сборной Словении Беньямин Вербич сменил киевское «Динамо» на греческий «Панатинаикос». Словенец воспользовался правилом УЕФА, позволяющим приостанавливать контракты легионерам из Украины и россии на год. У Вербича оставалось соглашение с киевлянами до конца 2022 года, поэтому Игорь Суркис не получит ничего за футболиста.

Замена Ярмоленко

В конце летнего трансферного окна 2017 года «Динамо» потеряло своего лидера Андрея Ярмоленко. Переход стал неожиданным и состоялся благодаря принципу домино. ПСЖ приобрел у «Барселоны» Неймара. Каталонцы искали замену бразильцу и подписали игрока сборной Франции Усмана Дембеле из «Боруссии» Дортмунд. В обоих случаях была активирована сумма отступных в контракте. Немецкий гранд должен был в короткие сроки найти замену Дембеле. Дортмунд смог быстро договориться с «Динамо» по трансферу Ярмоленко.

В короткий срок Игорь Суркис не рискнул искать замену Ярмоленко. Уже были примеры, когда потеряв Романа Еременко, киевляне подписали Дуду и Эскобара… Тогдашний наставник киевлян Александр Хацкевич первую часть сезона обошелся Виктором Цыганковым и Дерлисом Гонсалесом при поддержке Николая Морозюка и Виталия Буяльского, которые тоже играли на правом фланге полузащиты. За осень нужно было найти подходящую кандидатуру, чтобы зимой усилить команду.

Выбор пал на полузащитника сборной Словении и «Копенгагена» Беньямина Вербича. Дело в том, что контракт Вербича с датской командой был действителен еще полтора сезона. Копенгаген был готов продать своего футболиста, чтобы потом не потерять его бесплатно. Беньямин хотел сменить команду и иметь лучший контракт. Налоги в Дании съедают значительную часть больших заработков.

Не нужен Луческу

Вербич сразу влился в украинскую команду. Словенец быстро адаптировался к жизни в Украине и стал одним из лидеров команды. «Крылья» атаки Вербич – Цыганков были главной силой команды Александра Хацкевича.

Вербич очень хорошо чувствовал себя в силовом украинском футболе. Где-то в такой же среде он выступал в Дании. Быстрый, техничный, хорошо себя чувствует в силовой борьбе и играет на втором этаже – нужно отдать должное Огнену Вукоевичу, который тогда работал в селекционном отделе клуба и инициировал приглашение словенца в Киев. Для Вербича не стали проблемой наши климатические условия, потому что он играл в Словении и Дании. В плане адаптации тоже было всё хорошо. Выучил язык и стал своим в коллективе. Сразу сдружился с поляком Томашем Кендзерой, который помог ему в адаптации и сам был в роли фактического новичка.

Первые полгода Беньямин выглядел очень сильно. Он буквально грыз землю на поле и отдавал все силы. Казалось, он станет новым лидером команды. Но продолжения не последовало. Где-то начались проблемы с мотивацией. Создавалось впечатление, что Вербич понял, что в «Динамо» не всегда можно играть по полной. Стать чемпионом или играть в ЛЧ – это хорошо, но и так зарплата хорошая. Начались периодические проблемы со здоровьем. Вербичу, как и большинству игроков «Динамо», был необходим тренер, который смог бы вывести его на новый уровень.

Казалось, таким может стать Луческу. Но опытный румын всерьез не рассчитывал на словенца. Основным игроком на левом фланге полузащиты почти сразу стал Карлос Де Пена. Мирча понимал, что уругваец уже не молод и позиция на фланге нуждается в ротации, поэтому пригласил в команду Витиньо. Бразилец осенью адаптировался и уже к концу первой части сезона начал показывать свои сильные качества. На сборах много забивал и должен был стать ведущим игроком команды, если бы не война.

Первый сезон при Луческу Вербич фактически пропустил из-за травм. Выходил на отдельные отрезки, но ничего особенного не показывал. Мирча больше использовал Беньямина на острие атаки, где из-за дисквалификации Артема Беседина возникли проблемы.

В прошлом сезоне ничего не изменилось – Вербич был много травмирован и проигрывал конкуренцию. Контракт футболиста действовал до лета 2022 года, но никто не спешил его продлевать. Беньямину осенью будет уже 29 лет, он имеет много травм и проигрывает конкуренцию. Нет смысла в таких условиях предлагать долговременные контракты или хотя бы дублировать предыдущие финансовые условия. Если бы не война, то Вербич покинул бы команду 1 июля 2022 года. «Динамо» не держалось абсолютно за футболиста.

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Война и потеря большинства легионеров дали возможность Беньямину еще раз убедить в своей квалификации и талантах Луческу. Тем более что Вербич вторую часть сезона имел игровую практику, выступая за польскую «Легию». Но матчи против «Фенербахче» в квалификации ЛЧ показали, что словенец явно не тянет. В Лодзи Вербич ничего не показал вообще, хотя очень старался. А в Стамбуле был заменен в начале игры из-за повреждения. После его ухода с поля команда ничего не потеряла. Смысла держаться за иностранца с большой зарплатой, который уже не молод, травматичен и не совсем подходит для тренера, нет.

Потеря Вербича не станет трагедией для «Динамо»

Луческу исповедует командную игру, потому потеря одного игрока не должна стать большой проблемой. Для «Динамо» потеря Вербича – проблема количества игроков. Выбор у Мирчи становится меньше.

Если бы меня спросили три года тому, кто будет основным левым полузащитником «Динамо»? Я бы без раздумий ответил – Артем Шулянский. Но он так и не смог пока реализовать свой талант, хотя на юношеском уровне подавал большие авансы. Травмы, плохая форма – как следствие, Артём стал полноценным игроком «Александрии». Больше в системе клуба нет молодых игроков на эту позицию. Не зря в прошлом году пригласили Самбу Диалло именно на место левого полузащитника.

В ходе благотворительных матчей и квалификации ЛЧ Луческу на этой позиции использовал Влада Ваната и Дениса Антюха. Эти два игрока должны заменить Вербича в команде.

Антюха взяли в команду прошлым летом. Он понравился Луческу во время матчей против «Колоса». С физическими качествами у Дениса уже хорошо, а в техническом плане, понимании игры, индивидуальном мастерстве нужно добавлять. Денис не так много провел времени в команде, чтобы делать какие-то выводы. Первая часть прошедшего сезона ушла на адаптацию. Сейчас уроженец Ахтырки получит шанс закрепиться в стартовом составе команды.

Ванат по позиции форвард, но во время благотворительных матчей Луческу использовал его на позиции левого полузащитника. В матчах против «Фенербахче» Влад выходил на эту позицию, меняя Вербича. Можно предположить, что именно Ванат станет главным кандидатом на эту позицию. Впереди есть Беседин, может играть Гармаш в линии атаки. Пока не решена судьба Супряги. А вот слева вакансия свободна. Влад имеет навыки для игры на этой позиции. Видим, что Луческу ему доверяет.

Таким образом, у «Динамо» получится молодой левый фланг, не имеющий опыта международных матчей Дубинчак – Ванат, или Вивчаренко – Ванат. Во втором тайме в Стамбуле наставник хозяев Жорже Жезус пытался туда давить, но все выдержало.

Похоже, что Караваев снова будет играть в полузащите. На правом фланге обороны пока остаются Кендзера и есть еще Тымчик с Кравченко. На противоположном фланге защиты – Дубинчак и Вивчаренко. А вот на флангах атаки игроков не хватает. Караваев никогда не играл слева. Зато эта позиция не чужая Цыганкову. Поэтому Луческу может использовать Караваева и Цыганкова как основную пару фланговых полузащитников.

Не исключено, что время от времени эту позицию будут закрывать другие игроки. При необходимости здесь могут сыграть Гармаш или Буяльский. Когда-то Шепелева пробовали, как флангового игрока. Какой-то выбор у Луческу точно будет.

Переход в «Панатинаикос» – желание получить последний большой контракт в карьере

За четыре с половиной года в «Динамо» никто особо не интересовался Вербичем. Были разговоры о клубах из Серии А. Приписывали словенцу интерес со стороны «Байера». Писали, что зимой Беньямин мог вернуться в Копенгаген, но сам отклонил это предложение. В Украине у Вербича была репутация игрока, которым может быть успешным на уровне середняков и аутсайдеров. В международных матчах или играх против «Шахтера» Беньямин ничем особо не выделялся.

Вторую часть прошлого сезона Вербич выступал за борющуюся за выживание «Легию». В не самой сильной польской лиге Беньямин не выполнил ни единого результативного действия за весну. Я понимаю, что у него выпало время после начала войны, он не проходил сборы с командой, но ничего не забить, не отдать и не иметь стабильного места в составе на уровне Польши – это уже перебор.

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Сборная Словении, несмотря на увеличение количества участников Евро и возможностей Лиги наций, не пробивается в финальные части крупных турниров. На уровне сборной Вербич давно ничего не показывает. Уровень игрока не является высоким. История с травмами, отсутствие больших амбиций привели к такому положению вещей.

Осенью Вербичу уже 29 лет. Ему нужно подписать последний крупный контракт в карьере. Да, чтобы заработать хорошие деньги. Смысла подписывать кратковременные соглашения нет, потому что из-за возраста финансовые предложения будут только падать. «Динамо» в нынешних обстоятельствах не может много платить. Зарплата в 1 млн евро (по сообщению СМИ, столько получал Вербич в Украине) выглядит большой нагрузкой на бюджет. А идти на понижение зарплаты словенец вряд ли бы захотел.

Предпосылок для перехода в ведущие чемпионаты не было. Поэтому оставались Турция, Ближний Восток, возможно, «Слован» (там хорошие личные условия дают), Казахстан, Азербайджан и тому подобное.

Выбор Вербича пал на «Панатинаикос». Греки дали контракт на 3 года и зарплату в 2.5 млн. евро за сезон плюс бонусы. Прекрасные условия для Вербича. Он получил то, что хотел. «Панатинаикос» не платил компенсацию за игрока, поэтому смог дать хороший личный контракт.

Сейчас команда даже не вторая в Греции после «Олимпиакоса». Прошлый сезон команда из Афин завершила на четвертом месте. Пропустив вперед не только фаворита «Оли», но и ПАОК, и «Арис».

Если посмотреть состав, то там никаких звезд нет и в помине. Всё очень скромно. Местные игроки плюс неизвестные легионеры. Самым известным игроком команды является другой словенец – Андраж Шпорар, перешедший этим летом из «Спортинга». Шпорар и Вербич стоят по версии Transfermarkt по 4.5 млн евро, что является самым большим показателем в команде.

Я понял бы, если бы Вербич поехал в такую ​​команду после тридцати. Или перебрался в Грецию в местный гранд с возможностью играть в ЛЧ. А так он просто отказался от амбиций и получил хороший личный контракт. «Панатинаикос» соответствует его уровню и амбициям.

Сергей ТИЩЕНКО