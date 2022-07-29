Луческу раскритиковал фанов Фенербахче, Феттель завершает карьеру

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 28 июля.

1. Пощечина Академии. Что нужно знать о переходе Михайличенко в Шахтер. Обозреватель Sport.ua – о возвращении Богдана Михайличенко в УПЛ.

2. Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина. Фанаты «Фенербахче» шокировали своим поведением в игре с «Динамо».

3. Стало известно, с кем сыграет Заря в 3-м раунде отбора Лиги конференций. Соперником луганской команды будет «Университатя» Крайова из Румынии.

4. Шахтер потребовал от Крузейро вернуть Маркиньоса Сиприано. Между украинским и бразильским клубом может вызреть серьезный скандал.

5. Дом экс-защитника Динамо ограбили. Вынесли имущества на 4,5 миллиона. Домагой Вида из-за происшествия вынужден был отложить вопрос завершения трансфера в АЕК.

6. ОФИЦИАЛЬНО. Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры в Формуле-1. Пилот уходит из Ф-1 по итогам нынешнего сезона.

7. Байндл на отказе соперницы вышла в четвертьфинал турнира в Варшаве. Катерина сыграет в 1/4 финала.

8. Бордо выкупил у Шахтера контракт Игнатенко. Однако на старте сезона в Лиге 2 украинец «жирондинцам» не поможет.

9. УЕФА открыл дисциплинарное производство против Фенербахче из-за путина. Фанаты «канареек» скандировали в поддержку путина на матче против «Динамо».

10. Накануне шахматной Олимпиады: анонсы, шансы и реверансы. Блогер Sport.ua Алексей Рыжков анонсирует шахматную Олимпиаду.