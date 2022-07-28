Пощечина Академии. Что нужно знать о переходе Михайличенко в Шахтер

Донецкий «Шахтер» арендовал защитника «Андерлехта» Богдана Михайличенко. Левый защитник будет выступать за «горняков» до конца сезона. После чего у «Шахтера» будет право на выкуп футболиста.

Провалился в Бельгии

Возвращение Михайличенко в Украину не стало большой новостью. Все шло к смене клуба. У Богдана не было стабильной игровой практики в составе «королевского клуба». Он не смог себя зарекомендовать в команде и проиграл конкуренцию защитнику молодежной сборной Испании Серхио Гомесу. Попытка сделать из украинца центрального защитника у Венсана Компани провалилась. Третья команда в прошлом сезоне чемпионата Бельгии совсем не держалась за украинца.

Неожиданностью стал только переход в «Шахтер». Логичным выглядел бы его переход в европейский клуб низшего уровня или возвращение в Украину, но в «Днепр-1», «Зарю» или, возможно, «Ворсклу». «Шахтер» – это команда, которая будет играть в ЛЧ и имеет достаточно высокий уровень, даже несмотря на потерю легионеров. Подписывать игрока, ненужного другому клубу – это не совсем их стиль.

Сам переход в «Андерлехт» не имел много шансов стать успешным. Михайличенко зарекомендовал себя в «Заре» как «солдат», который нивелирует все свои технические, тактические недостатки большой работоспособностью и мотивацией. Он мог уступать сопернику по классу, индивидуальному мастерству, но никогда не проигрывал в желании.



ФК Андерлехт. Богдан Михайличенко

«Андерлехт» же совсем другая команда. Они строят свою игру через доминирование на поле, контроль мяча. Фланговый защитник должен не только работать по всему флангу, но и активно помогать в построении позиционных атак. Компани строил в Брюсселе копию «Манчестер Сити», потому что никогда не скрывал, что является последователем и учеником Пепа Гвардиолы. Такой футбол был тяжелым для Михайличенко.

Уверен, что если бы Михайличенко перешел в более подходящую для него по стилю команду, его карьера в Европе сложилась бы совсем по-другому. Нужно было больше ориентироваться на силовые чемпионаты, как Чехия, Германия, возможно, Франция. Там у Богдана было больше шансов заиграть.

Трансфер украинца в бельгийский гранд стал возможен только благодаря невысокой цене. Переход обошелся бельгийцам всего в 500 тысяч евро. Это очень странно, когда в контрактах Михайличенко и Чеберко появились отнюдь не высокие суммы отступных. Некоторые клубы сразу активизировали эту опцию, а «Заря» осталась с носом. После этого, кстати, работу потерял Сергей Рафаилов. Выводы делайте сами…

Полмиллиона за одного из лидеров третьей команды УПЛ и кандидата в сборную Украины – это смешная сумма. «Андерлехт» минимально рисковал. Если игрок не заиграет, то всегда можно будет вернуть деньги, потому что в его резюме есть выступления за сборную Украины.

Если в своем первом сезоне в Бельгии Михайличенко еще играл, вызывался в сборную Украины, то через год «Андерлехт» взял более сильного игрока на эту позицию. Если бы у украинца был прогресс, то воспитанника «Барселоны» Гомеса не покупали бы у «Боруссии» Дортмунд, или сейчас оставили бы украинца в команде, потому что испанец – один из главных активов клуба, который может быть продан в любой момент.

Михайличенко не предал Динамо

Михайличенко является уроженцем Борисполя. Занимался в «Динамо» под руководством Павла Кикотя. Это группа, где играли Виктор Цыганков, Владимир Шепелев. Павел Николаевич нашел игрока в «Княжей». В системе столичной команды Михайличенко прошел все ступени и стал стучаться в первую команду.

В первом своем сезоне во главе «Динамо» Сергей Ребров на исходе чемпионата начал выпускать Михайличенко на позицию левого полузащитника. Затем последовала серия травм. Начал подпирать Владислав Дубинчак. В первую команду пробился Виталий Миколенко. Стало ясно, что Михайличенко нужно уходить в аренду. Богдан выступал за «Сталь» из Каменского, потом было два года в «Заре» под руководством Юрия Вернидуба и Виктора Скрипника. От этих тренеров он взял больше всего.

Перспективы в первой команде «Динамо» Богдану испортили травмы. У него их было в это время много, и они были довольно серьезны. Только восстановится, как снова выпадает. Только уже в Запорожье он стал играть стабильно. При Скрипнике стал одним из лидеров команды и одним из лучших игроков на своей позиции в чемпионате.

«Динамо» совсем не рассчитывало на игрока, потому что Виталий Миколенко за короткое время стал ведущим игроком команды и посадил на скамью защитника сборной Хорватии Йосипа Пиварича. Летом 2019 киевляне обменяли Михайличенко с доплатой на Александра Караваева.

Пощечина Академии Шахтера

Позиция левого защитника не вызвала никакого беспокойства в «Шахтере». Здесь много лет играл бразилец Исмаили, но к его уходу клуб готовился. Исмаили уже за 30 лет и он после тяжелой травмы. Травма крестов бразильца в 2020 году не стала проблемой для тогдашнего наставника «горняков» Луиша Каштру. В довоенные времена, имея возможности, «Шахтер» не искал игрока на эту позицию. Даже и слухов никаких не было.

Основным футболистом слева в защите должен стать Виктор Корниенко. Собственно, он уже закрепился в первой команде, когда Исмаили был травмирован. Удачно играл в ЛЧ. Все испортила травма, полученная в «классико» против «Динамо» после фола Сидорчука. Пока Корниенко восстановился, Исмаили уже смог набрать форму. Поэтому Корниенко нужно было нагонять.



ФК Шахтер

Корниенко был чемпионом мира среди молодежи в 2019 году. В команде Александра Петракова уроженец Полтавщины был основным игроком и провел все матчи на турнире. Когда Петраков возглавил национальную команду, Корниенко начал вызываться и туда. В активе Виктора даже есть гол в товарищеском матче против Чехии. В противовес, Михайличенко не вызывался Петраковым и не поехал на Евро еще при Шевченко. Богдан проигрывал конкуренцию в сборной не только Миколенко, но и Соболю. В иерархии сборных Корниенко стоит выше новичка «Шахтера».

В системе «Шахтера» есть один из наиболее перспективных левых защитников страны Андрей Булеза. Закарпатец здорово проявил себя в Юношеской Лиге УЕФА, где был одним из лидеров и одним из самых заметных игроков донецкой команды. Был основным левым защитником во время элит-раунда Евро U-19, где произвел хорошее впечатление. У Булезы есть все качества современного флангового игрока: он хорошо работает с мячом, быстрый, умеет подключаться к атакам, при этом достаточно неуступчивый.

Не менее важно, что Матвиенко может также сыграть слева. В свое время он много играл на позиции левого защитника, как в клубе, так и в сборной. При необходимости Николай может закрыть эту позицию.

Кроме того, сейчас в команде находится Стасюк, в прошлом сезоне выступавший за «Мариуполь». Йовичевич пробует Петра на позиции левого защитника. У этого футболиста есть опыт выступления в УПЛ. Возможно, на основного игрока команды он не тянет, но в плане ротации может использоваться в сегодняшних условиях.

Первые три игрока являются воспитанниками академии «Шахтера». Не очень понятно, чем Михайличенко сильнее Корниенко? Это очень похожие по стилю и качествам игроки. Только Виктор младше Богдана и имеет опыт ЛЧ. Действительно, у Корниенко в последние два года была история с травмами. Так у Михайличенко она в разы больше. Булеза – это будущее не только «Шахтера», но и украинского футбола. В перспективе, этот игрок может выстрелить и играть на очень высоком уровне. Зачем тогда содержать академию, если не использовать своих талантливых игроков? Это неуважение не только к собственным молодым футболистам, но и к работе тренеров.

Сергей ТИЩЕНКО