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  4. Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина
Лига чемпионов
28 июля 2022, 06:23 | Обновлено 28 июля 2022, 06:29
7960
4

Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина

Фанаты «Фенербахче» шокировали своим поведением в игре с «Динамо»

28 июля 2022, 06:23 | Обновлено 28 июля 2022, 06:29
7960
4
Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина
Fanatik, Мирча Лучесу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после игры с «Фенербахче» (2:1 д.в.) в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов раскритиковал турецких фанатов, которые пели песни в поддержку путина.

Луческу сказал турецким журналистам: «Я спрашиваю вас, вы снова посчитали, сколько фолов мы совершили? Все было в рамках нашего плана, это сработало, и мы выиграли.

Но мы не можем принять поведение болельщиков. Я не ожидал таких скандирований. Очень жаль».

Мирча Луческу не принял участие в пресс-конференции после матча в Стамбуле. Причиной отказа стало скандирование болельщиков турецкого клуба в поддержку путина.

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Динамо Киев Фенербахче Мирча Луческу выбор редакции Лига чемпионов Фенербахче - Динамо фанаты Владимир Путин (х..ло)
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Источник Fanatik
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Комментарии 4
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sartan71
Турція за війну? Гадаю, що ці тварюки ще стануть раком перед справжнім визволителем
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0
андрей слюсарев
Да , когда беспилотники давали братья были,а теперь уже нет?
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0
Павло Павленко
Дискваліфікації арени вболівальники війни не хочуть ?!!
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0
Barsa
Турки всегда были продажними тва...ми
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0
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