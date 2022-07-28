Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина
Фанаты «Фенербахче» шокировали своим поведением в игре с «Динамо»
Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу после игры с «Фенербахче» (2:1 д.в.) в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов раскритиковал турецких фанатов, которые пели песни в поддержку путина.
Луческу сказал турецким журналистам: «Я спрашиваю вас, вы снова посчитали, сколько фолов мы совершили? Все было в рамках нашего плана, это сработало, и мы выиграли.
Но мы не можем принять поведение болельщиков. Я не ожидал таких скандирований. Очень жаль».
Мирча Луческу не принял участие в пресс-конференции после матча в Стамбуле. Причиной отказа стало скандирование болельщиков турецкого клуба в поддержку путина.
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