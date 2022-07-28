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  4. Стало известно, с кем сыграет Заря в 3-м раунде отбора Лиги конференций
Лига конференций
28 июля 2022, 22:59 | Обновлено 28 июля 2022, 23:05
1574
1

Стало известно, с кем сыграет Заря в 3-м раунде отбора Лиги конференций

Соперником луганской команды будет «Университатя» Крайова из Румынии

28 июля 2022, 22:59 | Обновлено 28 июля 2022, 23:05
1574
1
Стало известно, с кем сыграет Заря в 3-м раунде отбора Лиги конференций
ФК Университатя

Стало известно, с кем сыграет луганская «Заря» в 3-м раунде квалификации Лиги конференций.

Соперником луганской команды будет клуб «Университатя» Крайова из Румынии.

В матчах 2-го раунда румынская команда обыграла «Влазнию» из Албании (1:1 на выезде, 3:0 дома).

Поединки 3-го раунда ЛК между командами «Заря» и «Университатя» состоятся 4 и 11 августа.

Первая игра пройдет пройдет 4 августа в 20:30 (по Киеву) в польском Люблине на поле, которое будет считаться домашним для «Зари».

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Лига конференций Университатя Крайова Заря Луганск Влазния
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Источник Sport.ua
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румыны всегда были не простым соперником, техничные, быстрые, по спортивному хамоватые и подловатые. Будет непросто. 
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