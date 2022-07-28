Стало известно, с кем сыграет Заря в 3-м раунде отбора Лиги конференций
Соперником луганской команды будет «Университатя» Крайова из Румынии
Стало известно, с кем сыграет луганская «Заря» в 3-м раунде квалификации Лиги конференций.
Соперником луганской команды будет клуб «Университатя» Крайова из Румынии.
В матчах 2-го раунда румынская команда обыграла «Влазнию» из Албании (1:1 на выезде, 3:0 дома).
Поединки 3-го раунда ЛК между командами «Заря» и «Университатя» состоятся 4 и 11 августа.
Первая игра пройдет пройдет 4 августа в 20:30 (по Киеву) в польском Люблине на поле, которое будет считаться домашним для «Зари».
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