Стало известно, с кем сыграет Заря в 3-м раунде отбора Лиги конференций

Стало известно, с кем сыграет луганская «Заря» в 3-м раунде квалификации Лиги конференций.

Соперником луганской команды будет клуб «Университатя» Крайова из Румынии.

В матчах 2-го раунда румынская команда обыграла «Влазнию» из Албании (1:1 на выезде, 3:0 дома).

Поединки 3-го раунда ЛК между командами «Заря» и «Университатя» состоятся 4 и 11 августа.

Первая игра пройдет пройдет 4 августа в 20:30 (по Киеву) в польском Люблине на поле, которое будет считаться домашним для «Зари».