Итоги Q2 Лиги конференций. Минус Ворскла, плюс Заря, гол Кочергина. Пары Q3

28 июля состоялись ответные матчи 2-го раунда отбора в Лиге конференций, третьем по силе еврокубке.

Соперником луганской «Зари» в Q3 Лиги конференций стала «Университатя» Крайова из Румынии, которая победила албанский клуб Влазния (1:1 на выезде, 3:0 дома).

Днем ранее полтавская «Ворскла» выбыла из турнира, проиграв шведскому клубу АИК (3:2 и 0:2 д.в.).

«Рига» из Латвии во второй раз победила словацкий «Ружомберок» (3:0 в гостях, 2:1 дома). За победителей весь матч провел украинец Юрий Вакулко.

Хавбек Владислав Кочергин забил за польский «Ракув» единственный гол в матче против «Астаны» (1:0). Неделей ранее украинец отличился голом и в домашнем матче (5:0).

Лига конференций 2022/23

Квалификация Q2. Первые матчи. 21 июля

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