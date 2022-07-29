Итоги Q2 Лиги конференций. Минус Ворскла, плюс Заря, гол Кочергина. Пары Q3
28 июля состоялись ответные матчи 2-го раунда отбора в третьем еврокубке
28 июля состоялись ответные матчи 2-го раунда отбора в Лиге конференций, третьем по силе еврокубке.
Соперником луганской «Зари» в Q3 Лиги конференций стала «Университатя» Крайова из Румынии, которая победила албанский клуб Влазния (1:1 на выезде, 3:0 дома).
Днем ранее полтавская «Ворскла» выбыла из турнира, проиграв шведскому клубу АИК (3:2 и 0:2 д.в.).
«Рига» из Латвии во второй раз победила словацкий «Ружомберок» (3:0 в гостях, 2:1 дома). За победителей весь матч провел украинец Юрий Вакулко.
Хавбек Владислав Кочергин забил за польский «Ракув» единственный гол в матче против «Астаны» (1:0). Неделей ранее украинец отличился голом и в домашнем матче (5:0).
Лига конференций 2022/23
Квалификация Q2. Первые матчи. 21 июля
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Квалификация Q3. Пары команд
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