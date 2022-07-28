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  4. ВИДЕО. Классный удар: Кочергин снова забил за Ракув в матче еврокубка
Лига конференций
28 июля 2022, 18:53 | Обновлено 28 июля 2022, 18:55
1461
1

ВИДЕО. Классный удар: Кочергин снова забил за Ракув в матче еврокубка

Украинец оформил гол в ворота «Астаны»

28 июля 2022, 18:53 | Обновлено 28 июля 2022, 18:55
1461
1
ВИДЕО. Классный удар: Кочергин снова забил за Ракув в матче еврокубка
twitter.com/Rakow1921

В матче квалификации Лиги конференций украинский хавбек польского «Ракува» Владислав Кочергин оформил гол в ворота «Астаны» и сделал счет 1:0.

В первом поединке Кочергин забил гол и помог своей команде победить 5:0, так что вопросов с победителем пары нет.

Кочергин в нынешнем сезоне провел один матч в чемпионате Польше и сыграл в матче за Суперкубок.

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Владислав Кочергин Ракув Лига конференций
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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adidas777
Оце дійсно розкішний гол!!! 
Нажаль потрапив у клуб за рангом, набагато нижчим за свої можливості.Наш чемпіонат втратив дуже якісного українського футболіста. Який у нас по-справжньому так і не розкрився.
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