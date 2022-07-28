ВИДЕО. Классный удар: Кочергин снова забил за Ракув в матче еврокубка

В матче квалификации Лиги конференций украинский хавбек польского «Ракува» Владислав Кочергин оформил гол в ворота «Астаны» и сделал счет 1:0.

В первом поединке Кочергин забил гол и помог своей команде победить 5:0, так что вопросов с победителем пары нет.

Кочергин в нынешнем сезоне провел один матч в чемпионате Польше и сыграл в матче за Суперкубок.