Лига конференций28 июля 2022, 18:53 | Обновлено 28 июля 2022, 18:55
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ВИДЕО. Классный удар: Кочергин снова забил за Ракув в матче еврокубка
Украинец оформил гол в ворота «Астаны»
28 июля 2022, 18:53 | Обновлено 28 июля 2022, 18:55
1461
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В матче квалификации Лиги конференций украинский хавбек польского «Ракува» Владислав Кочергин оформил гол в ворота «Астаны» и сделал счет 1:0.
В первом поединке Кочергин забил гол и помог своей команде победить 5:0, так что вопросов с победителем пары нет.
Кочергин в нынешнем сезоне провел один матч в чемпионате Польше и сыграл в матче за Суперкубок.
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Нажаль потрапив у клуб за рангом, набагато нижчим за свої можливості.Наш чемпіонат втратив дуже якісного українського футболіста. Який у нас по-справжньому так і не розкрився.