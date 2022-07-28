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  4. Дом экс-защитника Динамо ограбили. Вынесли имущества на 4,5 миллиона
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28 июля 2022, 10:09 |
5535
0

Дом экс-защитника Динамо ограбили. Вынесли имущества на 4,5 миллиона

Домагой Вида из-за происшествия вынужден был отложить вопрос завершения трансфера в АЕК

28 июля 2022, 10:09 |
5535
0
Дом экс-защитника Динамо ограбили. Вынесли имущества на 4,5 миллиона
TOMISLAV KRISTO/CROPIX. Домагой Вида

Накануне утром бывший центрбек «Динамо» Домагой Вида, который в последние годы играл за «Бешикташ», а летом получил статус свободного агента, обнаружил, что неизвестные ограбили его дом в Загребе.

Домагоя, как и его супруги Иваны, не было дома в течение нескольких дней, а когда утром в среду Вида вернулся, то обнаружил, что произошла кража со взломом.

Ronald Gorsic/Cropix

Официальные источники в хорватских правоохранительных органах не делали никаких заявлений о том, что дом, в который им поступил вызов, принадлежит именно семье Виды, однако журналисты утверждают, что в результате действий воров экс-беку «Динамо» нанесен материальный ущерб на 4,5 миллиона хорватских кун (около 600 тысяч евро по текущему курсу).

Хорватские журналисты, побывавшие на месте происшествия, отмечают, что загородный дом семейства Виды находится на территории охраняемого комплекса. Там присутствует множество камер наружного наблюдения, есть сигнализация, однако тот факт, что ограбление все-таки произошло успешно говорит о работе профессионалов.

Правоохранительные органы допускают, что злоумышленники могли проникнуть в дом Виды не со стороны людной улицы, а с противоположной стороны, примыкающей к лесу.

Из-за ограбления Домагою Виде пришлось отложить вопрос с завершением трансфера в греческий АЕК, для подписания контракта с которым хорват должен был прилететь в Афины именно в эти дни.

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Источник Jutarnji List
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