Бывший легионер Динамо перейдет в АЕК

Защитник национальной сборной Хорватии Домагой Вида определился с новой командой. 33-летний футболист подпишет контракт с греческим АЕКом из Афин. Срок действия соглашения – два года.

В настоящий момент Вида пребывает в статусе свободного агента, который получил в конце минувшего сезона, после истечения срока контракта с «Бешикташем».

Напомним, Вида выступал за «Бешикташ» с января 2018 года, когда перебрался в Турцию на правах свободного агента из киевского «Динамо». В составе киевского клуба Домагой в сумме отыграл 160 игр с 2013 по 2017 год.