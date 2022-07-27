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Украина. Премьер лига
27 июля 2022, 13:59 | Обновлено 27 июля 2022, 14:01
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0

Бывший легионер Динамо перейдет в АЕК

Домагой Вида продолжит карьеру в греческом чемпионате

27 июля 2022, 13:59 | Обновлено 27 июля 2022, 14:01
901
0
Бывший легионер Динамо перейдет в АЕК
Getty Images/Global Images Ukraine. Домагой Вида

Защитник национальной сборной Хорватии Домагой Вида определился с новой командой. 33-летний футболист подпишет контракт с греческим АЕКом из Афин. Срок действия соглашения – два года.

В настоящий момент Вида пребывает в статусе свободного агента, который получил в конце минувшего сезона, после истечения срока контракта с «Бешикташем».

Напомним, Вида выступал за «Бешикташ» с января 2018 года, когда перебрался в Турцию на правах свободного агента из киевского «Динамо». В составе киевского клуба Домагой в сумме отыграл 160 игр с 2013 по 2017 год.

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Источник твиттер Николо Скиры
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