Бордо выкупил у Шахтера контракт Игнатенко

Французский «Бордо» воспользовался опцией на выкуп контракта у «Шахтера» 25-летнего опорного полузащитника Даниила Игнатенко, который вторую часть минувшего сезона провел в стане «жирондинцев» на правах аренды.

Что правда, из-за проблем, с которыми столкнулся «Бордо», клубу временно не разрешено заявлять новичков на сезон, а потому Игнатенко, как и два других новобранца «жирондинцев», не помогут команде в ближайшие выходные на старте сезона в Лиге 2 против «Валансьена».

В то же время продавать своих футболистов «Бордо» не запрещено, а потому клуб может пользоваться этой возможностью, в том числе и с целью улучшения финансовой ситуации.

Ранее сообщалось, что «Бордо» может быть лишен профессионального статуса из-за долгов в 52 миллиона евро, однако несколько дней назад «жирондинцы» выиграли апелляцию по этому процессу и, скорее всего, смогут стартовать в сезоне с Лиги 2, куда вылетели по итогам розыгрыша Лиги 1-2021/22.