Клуб Игнатенко близок к потере профессионального статуса

Французский футбольный орган DNCG (Национальная дирекция по контролю за управлением) отклонил апелляцию «Бордо», который ранее был переведен в третий дивизион из-за финансовых проблем.

Теперь «Бордо» попытается оспорить решение в НОК Франции, но шансы на успешную апелляцию оцениваются как невысокие. Долг «Бордо» составляет 52 миллиона евро. Альтернативный путь для «Бордо» - объявление банкротства и возрождение с пятого дивизиона.

Напомним, вторую половину прошлого сезона в аренде в «Бордо» провел украинский хавбек Даниил Игнатенко. У «Бордо» есть планы выкупить игрока.