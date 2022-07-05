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  4. Клуб Игнатенко близок к потере профессионального статуса
Франция
05 июля 2022, 21:31 |
484
0

Клуб Игнатенко близок к потере профессионального статуса

Первая апелляция «Бордо» была отклонена

05 июля 2022, 21:31 |
484
0
Клуб Игнатенко близок к потере профессионального статуса

Французский футбольный орган DNCG (Национальная дирекция по контролю за управлением) отклонил апелляцию «Бордо», который ранее был переведен в третий дивизион из-за финансовых проблем.

Теперь «Бордо» попытается оспорить решение в НОК Франции, но шансы на успешную апелляцию оцениваются как невысокие. Долг «Бордо» составляет 52 миллиона евро. Альтернативный путь для «Бордо» - объявление банкротства и возрождение с пятого дивизиона.

Напомним, вторую половину прошлого сезона в аренде в «Бордо» провел украинский хавбек Даниил Игнатенко. У «Бордо» есть планы выкупить игрока.

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Источник: Бордо намерен выкупить Игнатенко
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Источник RMC Sport
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