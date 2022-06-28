Источник: Бордо намерен выкупить Игнатенко

Игрок сборной Украины и «Шахтера» Даниил Игнатенко может остаться в «Бордо».

Как сообщает украинский комментатор Виктор Вацко, французский клуб несмотря на понижение в классе (третий дивизион) готов выкупить 25-летнего футболиста.

Напомним, права на Игнатенко принадлежат «Шахтеру». Последние полгода украинец провел в аренде в «Бордо». Чтобы оставить игрока в своем составе французскому клубу до 1 июля нужно заплатить 2,5 миллиона евро.

«Бордо» также готов перепродать Игнатенко в один из клубов Европы. Украинцем интересуются клубы из Бельгии, Германии и Чемпионшипа (Англия).

За последние полгода Игнатенко сыграл за «Бордо» 11 матчей и сделал 3 ассиста.