Источник: Бордо намерен выкупить Игнатенко
Украинец может и дальше играть во Франции
Игрок сборной Украины и «Шахтера» Даниил Игнатенко может остаться в «Бордо».
Как сообщает украинский комментатор Виктор Вацко, французский клуб несмотря на понижение в классе (третий дивизион) готов выкупить 25-летнего футболиста.
Напомним, права на Игнатенко принадлежат «Шахтеру». Последние полгода украинец провел в аренде в «Бордо». Чтобы оставить игрока в своем составе французскому клубу до 1 июля нужно заплатить 2,5 миллиона евро.
«Бордо» также готов перепродать Игнатенко в один из клубов Европы. Украинцем интересуются клубы из Бельгии, Германии и Чемпионшипа (Англия).
За последние полгода Игнатенко сыграл за «Бордо» 11 матчей и сделал 3 ассиста.
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