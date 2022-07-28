WTA28 июля 2022, 16:38 |
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Байндл на отказе соперницы вышла в четвертьфинал турнира в Варшаве
Катерина сыграет в 1/4 финала
28 июля 2022, 16:38 |
83
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Украинская теннисистка Катерина Байндл (Козлова) сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA250 в Варшаве.
Байндл в матче 1/8 финала прошла итальянку Сару Эррани. Катерина выиграла первый сет 6:3, а во втором соперница снялась из-за проблем со спиной при счете 0:3.
Для украинки это будет первый четвертьфинал турнира WTA за год.
В четвертьфинале Байндл сыграет против Петры Мартич или Майи Хвалинской.
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