Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Байндл на отказе соперницы вышла в четвертьфинал турнира в Варшаве
WTA
28 июля 2022, 16:38 |
83
0

Байндл на отказе соперницы вышла в четвертьфинал турнира в Варшаве

Катерина сыграет в 1/4 финала

28 июля 2022, 16:38 |
83
0
Байндл на отказе соперницы вышла в четвертьфинал турнира в Варшаве
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Катерина Байндл (Козлова) сумела выйти в четвертьфинал турнира WTA250 в Варшаве.

Байндл в матче 1/8 финала прошла итальянку Сару Эррани. Катерина выиграла первый сет 6:3, а во втором соперница снялась из-за проблем со спиной при счете 0:3.

Для украинки это будет первый четвертьфинал турнира WTA за год.

В четвертьфинале Байндл сыграет против Петры Мартич или Майи Хвалинской.

По теме:
Катерина Байндл – Сара Эррани. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Варшава. Катерина Байндл узнала свою следующую соперницу
Варшава. Байндл уверенно победила украинку, сменившую гражданство
Катерина Байндл (Козлова)
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина
Футбол | 28 июля 2022, 00:05 17
Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина
Луческу не пришел на пресс-конференцию в Турции. Стала известна причина

Причиной отказа стало скандирование болельщиков турецкого клуба о путине

Будет скандал! Гол-фантом выбил Ворсклу из еврокубков
Футбол | 27 июля 2022, 22:36 51
Будет скандал! Гол-фантом выбил Ворсклу из еврокубков
Будет скандал! Гол-фантом выбил Ворсклу из еврокубков

Команда Виктора Скрипника старалась бороться до последнего

Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Теннис | 26.07.2022, 22:12
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Sport.ua открыл новый теннисный канал. Присоединяйтесь!
Фенербахче – Динамо – 1:2 OT. Победный гол Караваева. Видео голов и обзор
Футбол | 27.07.2022, 23:10
Фенербахче – Динамо – 1:2 OT. Победный гол Караваева. Видео голов и обзор
Фенербахче – Динамо – 1:2 OT. Победный гол Караваева. Видео голов и обзор
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Воспитанник Динамо в Шахтере? Так сложилось»
Футбол | 28.07.2022, 11:02
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Воспитанник Динамо в Шахтере? Так сложилось»
Богдан МИХАЙЛИЧЕНКО: «Воспитанник Динамо в Шахтере? Так сложилось»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры в Формуле-1
ОФИЦИАЛЬНО. Себастьян Феттель объявил о завершении карьеры в Формуле-1
28.07.2022, 13:31
Авто/мото
Аукцион Parimatch Ukraine и Фонда Сергея Притулы
Аукцион Parimatch Ukraine и Фонда Сергея Притулы
26.07.2022, 17:25
Другие виды
ВИДЕО. Турецкий стыд. Фаны Фенербахче скандировали «владимир путин»
ВИДЕО. Турецкий стыд. Фаны Фенербахче скандировали «владимир путин»
27.07.2022, 23:07 26
Футбол
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
Женский Евро-2022 по футболу: расписание и результаты
28.07.2022, 01:19 2
Футбол
Турецкий комментатор: «Скандирование про путина дорого нам обойдется»
Турецкий комментатор: «Скандирование про путина дорого нам обойдется»
28.07.2022, 07:17 6
Футбол
Эдди ХИРН: «Когда Джошуа выиграет у Усика, запишем его как величайшего»
Эдди ХИРН: «Когда Джошуа выиграет у Усика, запишем его как величайшего»
28.07.2022, 07:52 4
Бокс
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Мы можем многому поучиться у Блашко»
Дмитрий ПИДРУЧНЫЙ: «Мы можем многому поучиться у Блашко»
27.07.2022, 14:41
Биатлон
Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина
Луческу раскритиковал турецких фанов, скандировавших в поддержку путина
28.07.2022, 06:23 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем