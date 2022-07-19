Зинченко переходит в Арсенал, Соломон стал игроком Фулхэма
Главные новости за 18 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 18 июля.
1. Источник: Зинченко подписал контракт с Арсеналом до 2026 года. «Канониры» заплатят «Ман Сити» за трансфер 30 млн фунтов стерлингов.
2. Определен соперник Динамо на случай проигрыша. Жеребьевка Q3 Лиги Европы. 18 июля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда отбора к ЛЕ.
3. Сергей ПАЛКИН: «Соломон подписал контракт и является игроком Фулхэма». Израильтянин и лондонский клуб воспользовались правилом ФИФА.
4. Украина уступила Испании на Евробаскете U-20, но сыграет в 1/8 финала. Все четыре команды из группы, согласно регламенту, прошли в плей-офф.
5. Названы соперники для Ворсклы и Зари. Жеребьевка Q3 Лиги конференций. 18 июля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда отбора к ЛК.
6. Источник: Шахтер готовится подписать Ракицкого, ведет переговоры по Зубкову. Команду могут пополнить опытные игроки.
7. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал хавбека, считавшегося пропавшим без вести. 20-летний Родион Плакса до этого выступал за «Мариуполь».
8. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Предложение от Динамо было, но хочется стабильности». Форвард прокомментировал переход в «Аль-Айн».
9. Президент Зари погасил долги по зарплате за январь-февраль. Финансовая ситуация в клубе улучшается.
10. Завершен групповой раунд. На женском Евро-2022 определены пары 1/4 финала. Из группы D в четвертьфинал пробились Франция и Бельгия.
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