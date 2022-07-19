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19 июля 2022, 03:00 | Обновлено 19 июля 2022, 03:06
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0

Зинченко переходит в Арсенал, Соломон стал игроком Фулхэма

Главные новости за 18 июля на Sport.ua

19 июля 2022, 03:00 | Обновлено 19 июля 2022, 03:06
21
0
Зинченко переходит в Арсенал, Соломон стал игроком Фулхэма
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 18 июля.

1. Источник: Зинченко подписал контракт с Арсеналом до 2026 года. «Канониры» заплатят «Ман Сити» за трансфер 30 млн фунтов стерлингов.

2. Определен соперник Динамо на случай проигрыша. Жеребьевка Q3 Лиги Европы. 18 июля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда отбора к ЛЕ.

3. Сергей ПАЛКИН: «Соломон подписал контракт и является игроком Фулхэма». Израильтянин и лондонский клуб воспользовались правилом ФИФА.

4. Украина уступила Испании на Евробаскете U-20, но сыграет в 1/8 финала. Все четыре команды из группы, согласно регламенту, прошли в плей-офф.

5. Названы соперники для Ворсклы и Зари. Жеребьевка Q3 Лиги конференций. 18 июля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда отбора к ЛК.

6. Источник: Шахтер готовится подписать Ракицкого, ведет переговоры по Зубкову. Команду могут пополнить опытные игроки.

7. ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец подписал хавбека, считавшегося пропавшим без вести. 20-летний Родион Плакса до этого выступал за «Мариуполь».

8. Андрей ЯРМОЛЕНКО: «Предложение от Динамо было, но хочется стабильности». Форвард прокомментировал переход в «Аль-Айн».

9. Президент Зари погасил долги по зарплате за январь-февраль. Финансовая ситуация в клубе улучшается.

10. Завершен групповой раунд. На женском Евро-2022 определены пары 1/4 финала. Из группы D в четвертьфинал пробились Франция и Бельгия.

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Источник Sport.ua
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