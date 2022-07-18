Украина. Премьер лига18 июля 2022, 21:27 |
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Президент Зари погасил долги по зарплате за январь-февраль
Финансовая ситуация в клубе улучшается
18 июля 2022, 21:27 |
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Президент «Зари» Евгений Геллер погасил часть долгов перед игроками по зарплате, сообщает журналист Игорь Бурбас. Речь идет о невыплаченной зарплате за довоенные январь и февраль текущего года.
Также Геллер пообещал выплатить 50% зарплат за март, апрель, май и июнь. С июля контракты снова будут выполняться в полном объеме.
Ранее «Заря» арендовала трех игроков «Динамо» Киев.
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