Президент Зари погасил долги по зарплате за январь-февраль

Президент «Зари» Евгений Геллер погасил часть долгов перед игроками по зарплате, сообщает журналист Игорь Бурбас. Речь идет о невыплаченной зарплате за довоенные январь и февраль текущего года.

Также Геллер пообещал выплатить 50% зарплат за март, апрель, май и июнь. С июля контракты снова будут выполняться в полном объеме.

Ранее «Заря» арендовала трех игроков «Динамо» Киев.