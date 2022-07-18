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  4. Названы соперники для Ворсклы и Зари. Жеребьевка Q3 Лиги конференций
Лига конференций
18 июля 2022, 15:20 | Обновлено 18 июля 2022, 15:59
3825
6

Названы соперники для Ворсклы и Зари. Жеребьевка Q3 Лиги конференций

18 июля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда отбора к ЛК

18 июля 2022, 15:20 | Обновлено 18 июля 2022, 15:59
3825
6
Названы соперники для Ворсклы и Зари. Жеребьевка Q3 Лиги конференций
УЕФА

Жеребьевка третьего отборочного раунда (Q3) Лиги конференций 2022/23 прошла в швейцарском Ньоне 18 июля.

Луганская «Заря» стартует именно с 3-го раунда (в статусе сеяного), а вот несеяной «Ворскле» надо еще преодолеть барьер в виде шведского АИК в Q2 (оба матча пройдут в Стокгольме 21 и 28 июля).

Соперник  Зари в Q3 Лиги конференций:

  • Победитель пары  Влазния (Албания) /  Университатя Крайова (Румыния)

Соперник  Ворсклы в Q3 Лиги конференций (если обыграет АИК в Q2)

  • Победитель пары  Валмиера (Латвия) /  Шкендия (Северная Македония)

В обоих случаях первые матчи состоятся на полях, которые будут считаться для украинских команд домашним, а ответные поединки пройдут на аренах соперников.

На этой стадии участники разбиты на два потока: Путь чемпионов и Основной путь.

Матчи третьего отборочного раунда Q3 пройдут 4 и 11 августа. В случае необходимости после ответного матча предусмотрены дополнительное время и серия пенальти. Победители пар получат право сыграть в раунде плей-офф (Q4), жеребьевка которого состоится 2 августа.

Лига конференций 2022/23

3-й раунд квалификации (Q3), 4 и 11 августа

Основной путь

Путь чемпионов

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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Andriy_Bugayov
Нереально пощастило з жеребом. У Ворсkлян буде ще легший суперниk у наступному раунді ніж на тому, де вони розпочинатимуть. Ось тільkи АІK для початkу потрібно пройти.
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+2
Burevestnik
мабуть і суперники раді, що їм грати з командами з України.  
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0
Vitalik_Medvid
АІК зараз в дуже хорошій формі, особливо домашні поєдинки всіх обігрує. Буде надзвичайно складно
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0
veter
Ворскла - гуд бай.
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-1
Александр Науменко
АІК радіє.
Ответить
-1
Владислав Антонов
Норм, могло бути і гірше
Ответить
-1
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