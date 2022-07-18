Названы соперники для Ворсклы и Зари. Жеребьевка Q3 Лиги конференций
18 июля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда отбора к ЛК
Жеребьевка третьего отборочного раунда (Q3) Лиги конференций 2022/23 прошла в швейцарском Ньоне 18 июля.
Луганская «Заря» стартует именно с 3-го раунда (в статусе сеяного), а вот несеяной «Ворскле» надо еще преодолеть барьер в виде шведского АИК в Q2 (оба матча пройдут в Стокгольме 21 и 28 июля).
Соперник Зари в Q3 Лиги конференций:
- Победитель пары Влазния (Албания) / Университатя Крайова (Румыния)
Соперник Ворсклы в Q3 Лиги конференций (если обыграет АИК в Q2)
- Победитель пары Валмиера (Латвия) / Шкендия (Северная Македония)
В обоих случаях первые матчи состоятся на полях, которые будут считаться для украинских команд домашним, а ответные поединки пройдут на аренах соперников.
На этой стадии участники разбиты на два потока: Путь чемпионов и Основной путь.
Матчи третьего отборочного раунда Q3 пройдут 4 и 11 августа. В случае необходимости после ответного матча предусмотрены дополнительное время и серия пенальти. Победители пар получат право сыграть в раунде плей-офф (Q4), жеребьевка которого состоится 2 августа.
Лига конференций 2022/23
3-й раунд квалификации (Q3), 4 и 11 августа
Основной путь
Путь чемпионов
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