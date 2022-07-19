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  4. Завершен групповой раунд. На женском Евро-2022 определены пары 1/4 финала
Чемпионат Европы
19 июля 2022, 01:15 | Обновлено 19 июля 2022, 01:55
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Завершен групповой раунд. На женском Евро-2022 определены пары 1/4 финала

Из группы D в четвертьфинал пробились Франция и Бельгия

19 июля 2022, 01:15 | Обновлено 19 июля 2022, 01:55
21
0
Завершен групповой раунд. На женском Евро-2022 определены пары 1/4 финала
УЕФА

18 июля на чемпионате Европы 2022 по футболу среди женщин сыграны матчи 3-го тура в группе D.

Бельгия обыграла Италию (1:0) за счет гола Тины де Кайни (49 мин) и вышла в четвертьфинал вместе с Францией, которая сыграла вничью с Исландией (1:1).

Образовались пары 1/4 финала, которые приведены ниже

Евро-2022 среди женщин

Группа D, 1-й тур

  • 10 июля. 19:00. Бельгия – Исландия – 1:1
  • 10 июля. 22:00. Франция – Италия – 5:1

Группа D, 2-й тур

  • 14 июля. 19:00. Италия – Исландия – 1:1
  • 14 июля. 22:00. Франция – Бельгия – 2:1

Группа D, 3-й тур

  • 18 июля. 22:00. Исландия – Франция – 1:1
  • 18 июля. 22:00. Италия – Бельгия – 0:1

Турнирное положение

  • 1. Франция – 7 очков
  • 2. Бельгия – 4 очка
  • 3. Исландия – 3 очка
  • 4. Италия – 1 очко

Определены пары 1/4 финала

  • 20.07. 22:00 Англия – Испания
  • 21.07. 22:00 Германия – Австрия
  • 22.07. 22:00 Швеция – Бельгия
  • 23.07. 22:00 Франция – Нидерланды

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Источник Sport.ua
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