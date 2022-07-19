Завершен групповой раунд. На женском Евро-2022 определены пары 1/4 финала

18 июля на чемпионате Европы 2022 по футболу среди женщин сыграны матчи 3-го тура в группе D.

Бельгия обыграла Италию (1:0) за счет гола Тины де Кайни (49 мин) и вышла в четвертьфинал вместе с Францией, которая сыграла вничью с Исландией (1:1).

Образовались пары 1/4 финала, которые приведены ниже

Евро-2022 среди женщин

Группа D, 1-й тур

10 июля. 19:00. Бельгия – Исландия – 1:1

10 июля. 22:00. Франция – Италия – 5:1

Группа D, 2-й тур

14 июля. 19:00. Италия – Исландия – 1:1

14 июля. 22:00. Франция – Бельгия – 2:1

Группа D, 3-й тур

18 июля. 22:00. Исландия – Франция – 1:1

18 июля. 22:00. Италия – Бельгия – 0:1

Турнирное положение

1. Франция – 7 очков

– 7 очков 2. Бельгия – 4 очка

– 4 очка 3. Исландия – 3 очка

4. Италия – 1 очко

Определены пары 1/4 финала