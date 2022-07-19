Чемпионат Европы19 июля 2022, 01:15 | Обновлено 19 июля 2022, 01:55
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Завершен групповой раунд. На женском Евро-2022 определены пары 1/4 финала
Из группы D в четвертьфинал пробились Франция и Бельгия
19 июля 2022, 01:15 | Обновлено 19 июля 2022, 01:55
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18 июля на чемпионате Европы 2022 по футболу среди женщин сыграны матчи 3-го тура в группе D.
Бельгия обыграла Италию (1:0) за счет гола Тины де Кайни (49 мин) и вышла в четвертьфинал вместе с Францией, которая сыграла вничью с Исландией (1:1).
Образовались пары 1/4 финала, которые приведены ниже
Евро-2022 среди женщин
Группа D, 1-й тур
- 10 июля. 19:00. Бельгия – Исландия – 1:1
- 10 июля. 22:00. Франция – Италия – 5:1
Группа D, 2-й тур
- 14 июля. 19:00. Италия – Исландия – 1:1
- 14 июля. 22:00. Франция – Бельгия – 2:1
Группа D, 3-й тур
- 18 июля. 22:00. Исландия – Франция – 1:1
- 18 июля. 22:00. Италия – Бельгия – 0:1
Турнирное положение
- 1. Франция – 7 очков
- 2. Бельгия – 4 очка
- 3. Исландия – 3 очка
- 4. Италия – 1 очко
Определены пары 1/4 финала
- 20.07. 22:00 Англия – Испания
- 21.07. 22:00 Германия – Австрия
- 22.07. 22:00 Швеция – Бельгия
- 23.07. 22:00 Франция – Нидерланды
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