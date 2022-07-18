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  4. Сергей ПАЛКИН: «Соломон подписал контракт и является игроком Фулхэма»
Украина. Премьер лига
18 июля 2022, 22:50 |
242
0

Сергей ПАЛКИН: «Соломон подписал контракт и является игроком Фулхэма»

Израильтянин и лондонский клуб воспользовались правилом ФИФА

18 июля 2022, 22:50 |
242
0
Сергей ПАЛКИН: «Соломон подписал контракт и является игроком Фулхэма»
ФК Шахтер. Манор Соломон

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин подтвердил слухи о том, что вингер «горняков» Манор Соломон воспользовался правилом ФИФА о возможности приостановить контракт с украинским клубом, чтобы перебраться в «Фулхэм», который ранее вел переговоры с дончанами о полноценном трансфере игрока.

«Мы почти обменялись контрактами по Соломону и обо всем договорились. Но когда ФИФА приняла это решение, «Фулхэм» отправил нам электронное письмо, в котором говорилось, что из-за решения ФИФА они отзывают контракты и условия и все такое, но подписывают этого игрока. Мы абсолютно ничего не можем сделать, чтобы остановить это. Соломон подписал с ними контракт и является игроком «Фулхэма», - сообщил Палкин.

Напомним, сегодня стало известно, что «Шахтер» подал иск против ФИФА в Спортивный арбитражный суд, в котором требует от Международной федерации футбола возместить ему 50 миллионов евро ущерба, нанесенного решением о возможности легионеров приостанавливать контракты с украинским клубом до 30 июня 2023 года.

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Источник: Зинченко подписал контракт с Арсеналом до 2026 года
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Манор Соломон Сергей Палкин Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы АПЛ Фулхэм трансферы
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Источник The Athletic
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