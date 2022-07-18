Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
18 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 3-го раунда отбора к ЛЧ
18 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего отборочного раунда (Q3) Лиги чемпионов 2022/23.
В этом раунде может принять участие киевское «Динамо», если обыграет в Q2 по сумме двух матчей турецкий «Фенербахче» (20 и 27 июля).
Потенциальным соперником Динамо в Q3 Лиги чемпионов стал Штурм (Австрия).
Первый матч состоится на поле, которое будет считаться для киевлян домашним, а ответный поединок пройдет в Австрии.
По пути чемпионов в 3-м отборочном раунде сыграют 2 команды, которые стартуют с этой стадии, и 10 победителей второго отборочного раунда, что идут по Пути чемпионов. По Пути представителей лиг два победителя второго отборочного раунда присоединятся к 8 клубам, которые начнут борьбу с этой стадии.
Даты матчей Q3: 2/3 и 9/10 августа. Победители выйдут в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшие команды в Пути чемпионов попадут в Q4 (раунд плей-офф) Лиги Европы, неудачники Пути представителей лиг сыграют на групповом этапе Лиги Европы.
Лига чемпионов 2022/23
3-й раунд квалификации (Q3), 2/3 и 9/10 августа
Путь представителей лиг
- Монако (Франция) – ПСВ (Нидерланды)
- Динамо Киев (Украина) / Фенербахче (Турция) – Штурм (Австрия)
- Сен-Жилуаз (Бельгия) – Рейнджерс (Шотландия)
- Бенфика (Португалия) – Мидтьюлланд (Дания) / АЕК Ларнака (Кипр)
Путь чемпионов
- Маккаби Хайфа (Израиль) / Олимпиакос (Греция) – Аполлон Лимассол (Кипр)
- Карабах (Азербайджан) / Цюрих (Швейцария) – Ференцварош (Венгрия) / Слован (Словакия)
- Лудогорец (Болгария) / Шэмрок Роверс (Ирландия) – Динамо Загреб (Хорватия) / Шкупи (Северная Македония)
- Марибор (Словения) / Шериф (Молдова) – ХИК (Финляндия) / Виктория Пльзень (Чехия)
- Линфилд (Северная Ирландия) / Буде-Глимт (Норвегия) – Жальгирис Вильнюс (Литва) / Мальме (Швеция)
- Црвена Звезда (Сербия) – Пюник (Армения) / Дюделанж (Люксембург)
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