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  4. Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
Лига чемпионов
18 июля 2022, 13:17 | Обновлено 18 июля 2022, 13:28
2603
0

Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов

18 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка 3-го раунда отбора к ЛЧ

18 июля 2022, 13:17 | Обновлено 18 июля 2022, 13:28
2603
0
Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов
УЕФА

18 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего отборочного раунда (Q3) Лиги чемпионов 2022/23.

В этом раунде может принять участие киевское «Динамо», если обыграет в Q2 по сумме двух матчей турецкий «Фенербахче» (20 и 27 июля).

Потенциальным соперником  Динамо в Q3 Лиги чемпионов стал  Штурм (Австрия).

Первый матч состоится на поле, которое будет считаться для киевлян домашним, а ответный поединок пройдет в Австрии.

По пути чемпионов в 3-м отборочном раунде сыграют 2 команды, которые стартуют с этой стадии, и 10 победителей второго отборочного раунда, что идут по Пути чемпионов. По Пути представителей лиг два победителя второго отборочного раунда присоединятся к 8 клубам, которые начнут борьбу с этой стадии.

Даты матчей Q3: 2/3 и 9/10 августа. Победители выйдут в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшие команды в Пути чемпионов попадут в Q4 (раунд плей-офф) Лиги Европы, неудачники Пути представителей лиг сыграют на групповом этапе Лиги Европы.

Лига чемпионов 2022/23

3-й раунд квалификации (Q3), 2/3 и 9/10 августа

Путь представителей лиг

  •  Монако (Франция) –  ПСВ (Нидерланды)
  •  Динамо Киев (Украина) /  Фенербахче (Турция) –  Штурм (Австрия)
  •  Сен-Жилуаз (Бельгия) –  Рейнджерс (Шотландия)
  •  Бенфика (Португалия) –  Мидтьюлланд (Дания) /  АЕК Ларнака (Кипр)

Путь чемпионов

  •  Маккаби Хайфа (Израиль) /  Олимпиакос (Греция) –  Аполлон Лимассол (Кипр)
  •  Карабах (Азербайджан) /  Цюрих (Швейцария) –  Ференцварош (Венгрия) / ﻿ Слован (Словакия)
  •  Лудогорец (Болгария)﻿ /  Шэмрок Роверс (Ирландия) –  Динамо Загреб (Хорватия) / ﻿ Шкупи (Северная Македония)
  •  Марибор (Словения) /  Шериф (Молдова) –  ХИК (Финляндия) /  Виктория Пльзень (Чехия)
  •  Линфилд (Северная Ирландия) /  Буде-Глимт (Норвегия) –  Жальгирис Вильнюс (Литва)﻿ /  Мальме (Швеция)
  •  Црвена Звезда (Сербия) –  Пюник (Армения) /  Дюделанж (Люксембург)

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Источник Sport.ua
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