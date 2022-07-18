Динамо узнало потенциального соперника. Жеребьевка Q3 Лиги чемпионов

18 июля в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка третьего отборочного раунда (Q3) Лиги чемпионов 2022/23.

В этом раунде может принять участие киевское «Динамо», если обыграет в Q2 по сумме двух матчей турецкий «Фенербахче» (20 и 27 июля).

Потенциальным соперником Динамо в Q3 Лиги чемпионов стал Штурм (Австрия).

Первый матч состоится на поле, которое будет считаться для киевлян домашним, а ответный поединок пройдет в Австрии.

По пути чемпионов в 3-м отборочном раунде сыграют 2 команды, которые стартуют с этой стадии, и 10 победителей второго отборочного раунда, что идут по Пути чемпионов. По Пути представителей лиг два победителя второго отборочного раунда присоединятся к 8 клубам, которые начнут борьбу с этой стадии.

Даты матчей Q3: 2/3 и 9/10 августа. Победители выйдут в раунд плей-офф Лиги чемпионов. Проигравшие команды в Пути чемпионов попадут в Q4 (раунд плей-офф) Лиги Европы, неудачники Пути представителей лиг сыграют на групповом этапе Лиги Европы.

Лига чемпионов 2022/23

3-й раунд квалификации (Q3), 2/3 и 9/10 августа

Путь представителей лиг

Монако (Франция) – ПСВ (Нидерланды)

Монако (Франция) – ПСВ (Нидерланды) Динамо Киев (Украина) / Фенербахче (Турция) – Штурм (Австрия)

(Украина) / Фенербахче (Турция) – Штурм (Австрия) Сен-Жилуаз (Бельгия) – Рейнджерс (Шотландия)

Сен-Жилуаз (Бельгия) – Рейнджерс (Шотландия) Бенфика (Португалия) – Мидтьюлланд (Дания) / АЕК Ларнака (Кипр)

Путь чемпионов