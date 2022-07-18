Определен соперник Динамо на случай проигрыша. Жеребьевка Q3 Лиги Европы
18 июля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда отбора к ЛЕ
Жеребьевка третьего отборочного раунда (Q3) Лиги Европы 2022/23 состоялась в швейцарском Ньоне 18 июля.
В Q3 ЛЕ примут участие 14 клубов, большая часть из которых станет известна 26/27 июля, когда завершится второй отборочный раунд Лиги чемпионов.
В этом раунде может принять участие киевское «Динамо», если проиграет в Q2 ЛЧ по сумме двух матчей турецкому «Фенербахче» (20 и 27 июля).
Потенциальным соперником Динамо в Q3 Лиги Европы стал клуб Словацко (Чехия).
Первый матч состоится на поле, которое будет считаться для киевлян домашним, а ответный поединок пройдет в Чехии.
Путь чемпионов. В Q3 сыграют 10 команд, которые вылетят во втором отборочном раунде Q2 Лиги чемпионов по Пути чемпионов.
Основной путь. В Q3 сыграют 2 команды, которые вылетят во втором отборочном раунде Лиги чемпионов по Пути представителей лиг, а также 2 команды, которые начинают борьбу в Лиге Европы с третьего отборочного раунда.
Даты матчей Q3: 4 и 11 августа. Победители Q3 Лиги Европы выйдут в раунд плей-офф (Q4) Лиги Европы. Проигравшие отправятся в раунд плей-офф (Q4) Лиги конференций.
Лига Европы 2022/23
3-й раунд квалификации (Q3), 4 и 11 августа
Основной путь
Проигравшие в парах:
- Мидтьюлланд (Дания) / АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия)
- Динамо Киев (Украина) / Фенербахче (Турция) – Словацко (Чехия)
Путь чемпионов
Проигравшие в парах:
- Жальгирис Вильнюс (Литва) / Мальме (Швеция) – Пюник (Армения) / Дюделанж (Люксембург)
- Лудогорец (Болгария) / Шэмрок Роверс (Ирландия) – Динамо Загреб (Хорватия) / Шкупи (Северная Македония)
- Линфилд (Северная Ирландия) / Буде-Глимт (Норвегия) – Карабах (Азербайджан) / Цюрих (Швейцария)
- Маккаби Хайфа (Израиль) / Олимпиакос (Греция) – Ференцварош (Венгрия) / Слован (Словакия)
- Марибор (Словения) / Шериф (Молдова) – ХИК (Финляндия) / Виктория Пльзень (Чехия)
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