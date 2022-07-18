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Лига Европы
18 июля 2022, 14:15 | Обновлено 18 июля 2022, 15:05
1971
0

Определен соперник Динамо на случай проигрыша. Жеребьевка Q3 Лиги Европы

18 июля в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го раунда отбора к ЛЕ

18 июля 2022, 14:15 | Обновлено 18 июля 2022, 15:05
1971
0
Определен соперник Динамо на случай проигрыша. Жеребьевка Q3 Лиги Европы
УЕФА

Жеребьевка третьего отборочного раунда (Q3) Лиги Европы 2022/23 состоялась в швейцарском Ньоне 18 июля.

В Q3 ЛЕ примут участие 14 клубов, большая часть из которых станет известна 26/27 июля, когда завершится второй отборочный раунд Лиги чемпионов.

В этом раунде может принять участие киевское «Динамо», если проиграет в Q2 ЛЧ по сумме двух матчей турецкому «Фенербахче» (20 и 27 июля).

Потенциальным соперником  Динамо в Q3 Лиги Европы стал клуб  Словацко (Чехия).

Первый матч состоится на поле, которое будет считаться для киевлян домашним, а ответный поединок пройдет в Чехии.

Путь чемпионов. В Q3 сыграют 10 команд, которые вылетят во втором отборочном раунде Q2 Лиги чемпионов по Пути чемпионов.

Основной путь. В Q3 сыграют 2 команды, которые вылетят во втором отборочном раунде Лиги чемпионов по Пути представителей лиг, а также 2 команды, которые начинают борьбу в Лиге Европы с третьего отборочного раунда.

Даты матчей Q3: 4 и 11 августа. Победители Q3 Лиги Европы выйдут в раунд плей-офф (Q4) Лиги Европы. Проигравшие отправятся в раунд плей-офф (Q4) Лиги конференций.

Лига Европы 2022/23

3-й раунд квалификации (Q3), 4 и 11 августа

Основной путь

Проигравшие в парах:

  •   Мидтьюлланд (Дания) /  АЕК Ларнака (Кипр) –  Партизан (Сербия)
  •   Динамо Киев (Украина) /  Фенербахче (Турция) –  Словацко (Чехия)

Путь чемпионов

Проигравшие в парах:

  •  Жальгирис Вильнюс (Литва)﻿ /  Мальме (Швеция) –  Пюник (Армения) /  Дюделанж (Люксембург)
  •  Лудогорец (Болгария)﻿ /  Шэмрок Роверс (Ирландия) –  Динамо Загреб (Хорватия) / ﻿ Шкупи (Северная Македония)
  •  Линфилд (Северная Ирландия) /  Буде-Глимт (Норвегия) –  Карабах (Азербайджан) /  Цюрих (Швейцария)
  •  Маккаби Хайфа (Израиль) /  Олимпиакос (Греция) –  Ференцварош (Венгрия) / ﻿ Слован (Словакия)
  •  Марибор (Словения) /  Шериф (Молдова) –  ХИК (Финляндия) /  Виктория Пльзень (Чехия)

 

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Источник Sport.ua
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