Определен соперник Динамо на случай проигрыша. Жеребьевка Q3 Лиги Европы

Жеребьевка третьего отборочного раунда (Q3) Лиги Европы 2022/23 состоялась в швейцарском Ньоне 18 июля.

В Q3 ЛЕ примут участие 14 клубов, большая часть из которых станет известна 26/27 июля, когда завершится второй отборочный раунд Лиги чемпионов.

В этом раунде может принять участие киевское «Динамо», если проиграет в Q2 ЛЧ по сумме двух матчей турецкому «Фенербахче» (20 и 27 июля).

Потенциальным соперником Динамо в Q3 Лиги Европы стал клуб Словацко (Чехия).

Первый матч состоится на поле, которое будет считаться для киевлян домашним, а ответный поединок пройдет в Чехии.

Путь чемпионов. В Q3 сыграют 10 команд, которые вылетят во втором отборочном раунде Q2 Лиги чемпионов по Пути чемпионов.

Основной путь. В Q3 сыграют 2 команды, которые вылетят во втором отборочном раунде Лиги чемпионов по Пути представителей лиг, а также 2 команды, которые начинают борьбу в Лиге Европы с третьего отборочного раунда.

Даты матчей Q3: 4 и 11 августа. Победители Q3 Лиги Европы выйдут в раунд плей-офф (Q4) Лиги Европы. Проигравшие отправятся в раунд плей-офф (Q4) Лиги конференций.

Лига Европы 2022/23

3-й раунд квалификации (Q3), 4 и 11 августа

Основной путь

Проигравшие в парах:

Мидтьюлланд (Дания) / АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия)

Мидтьюлланд (Дания) / АЕК Ларнака (Кипр) – Партизан (Сербия) Динамо Киев (Украина) / Фенербахче (Турция) – Словацко (Чехия)

Путь чемпионов

Проигравшие в парах: