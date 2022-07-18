Сидорчук продлил контракт, Ракицкий поедет в Турцию, финиш Всемирных игр

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 17 июля.

1. Динамо продлило контракт с Сидорчуком до лета 2025 года

Капитан «бело-синих» остается в клубе, несмотря на интерес к его персоне из ОАЭ

2. В Шахтер не вернется. Ракицкий договорился с клубом из Турции

По крайней мере, об этом сообщает издание Milliyet

3. Большой успех! Украина завершила Всемирные игры на 3-месте в общем зачете

Сине-желтые завоевали 45 медалей: 16 золотых, 12 серебряных, 17 бронзовых

4. Источник: Зинченко очень близок к переходу в Арсенал. Названа сумма сделки

«Канониры» готовы заплатить требуемую сумму в размере 35 млн евро

5. Сенсация! Украина вырвала победу у Литвы на Евробаскете U-20

Теперь сине-желтые проведут заключительный матч в группе против Испании

6. Брюгге выиграл Суперкубок Бельгии. Соболь в заявку не попал

В матче за трофей «Брюгге» обыграл «Гент», отличился Андреас Сков Ольсен

7A. Названы варианты соперников для Зари и Ворсклы в Q3 Лиги конференций

Жеребьевка 3-го раунда отбора к еврокубкам пройдет 18 июля в Ньоне

7B. Стала известна заявка Динамо на матчи с Фенербахче

Мирча Луческу заявил 28 футболистов

8A. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс арендовал перспективного хавбека Динамо

Назар Волошин перебрался в команду Вернидуба

8B. ВИДЕО. Матузалем-стайл. В Эквадоре форвард забил ударом скорпиона

Взятие ворот соперника получилось зрелищным и принесло победу

9A. Яркая победа: Райан Гарсия нокаутировал Фортуну. Будет бой с Ломаченко?

Американец уверенно победил

9B. Райан не оставил шансов Фортуне и собирается выйти на Джервонту

Хавьер выглядел с Гарсией как мальчик для битья

10. Деньги не на ветер. Почему Ньюкасл не покупает звездных футболистов

Кажется, «сороки» избрали поступательный путь развития