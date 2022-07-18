Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сидорчук продлил контракт, Ракицкий поедет в Турцию, финиш Всемирных игр
Другие новости
18 июля 2022, 06:59 | Обновлено 18 июля 2022, 07:16
323
0

Сидорчук продлил контракт, Ракицкий поедет в Турцию, финиш Всемирных игр

Главные новости за 17 июля на Sport.ua

18 июля 2022, 06:59 | Обновлено 18 июля 2022, 07:16
323
0
Сидорчук продлил контракт, Ракицкий поедет в Турцию, финиш Всемирных игр
ФК Динамо. Сергей Сидорчук

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 17 июля.

1. Динамо продлило контракт с Сидорчуком до лета 2025 года
Капитан «бело-синих» остается в клубе, несмотря на интерес к его персоне из ОАЭ

2. В Шахтер не вернется. Ракицкий договорился с клубом из Турции
По крайней мере, об этом сообщает издание Milliyet

3. Большой успех! Украина завершила Всемирные игры на 3-месте в общем зачете
Сине-желтые завоевали 45 медалей: 16 золотых, 12 серебряных, 17 бронзовых

4. Источник: Зинченко очень близок к переходу в Арсенал. Названа сумма сделки
«Канониры» готовы заплатить требуемую сумму в размере 35 млн евро

5. Сенсация! Украина вырвала победу у Литвы на Евробаскете U-20
Теперь сине-желтые проведут заключительный матч в группе против Испании

6. Брюгге выиграл Суперкубок Бельгии. Соболь в заявку не попал
В матче за трофей «Брюгге» обыграл «Гент», отличился Андреас Сков Ольсен

7A. Названы варианты соперников для Зари и Ворсклы в Q3 Лиги конференций
Жеребьевка 3-го раунда отбора к еврокубкам пройдет 18 июля в Ньоне

7B. Стала известна заявка Динамо на матчи с Фенербахче
Мирча Луческу заявил 28 футболистов

8A. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс арендовал перспективного хавбека Динамо
Назар Волошин перебрался в команду Вернидуба

8B. ВИДЕО. Матузалем-стайл. В Эквадоре форвард забил ударом скорпиона
Взятие ворот соперника получилось зрелищным и принесло победу

9A. Яркая победа: Райан Гарсия нокаутировал Фортуну. Будет бой с Ломаченко?
Американец уверенно победил

9B. Райан не оставил шансов Фортуне и собирается выйти на Джервонту
Хавьер выглядел с Гарсией как мальчик для битья

10. Деньги не на ветер. Почему Ньюкасл не покупает звездных футболистов
Кажется, «сороки» избрали поступательный путь развития

По теме:
Зинченко ближе к Арсеналу, Ракицкий вернется в Шахтер, помощь Миколенко
Динамо уступило в Бельгии, Шахтер выбрал стадион, Зинченко поедет в Лондон
Побег из Днепра-1: Йовичевич возглавил Шахтер, Ярмолюк перешел в клуб АПЛ
главные новости
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Траоре вернулся в Шахтер. Его Буркина-Фасо тоже охвачена войной
Футбол | 17 июля 2022, 08:39 21
Траоре вернулся в Шахтер. Его Буркина-Фасо тоже охвачена войной
Траоре вернулся в Шахтер. Его Буркина-Фасо тоже охвачена войной

Африканец, в отличие от бразильцев, наверняка гораздо лучше понимает происходящее в Украине

ВИДЕО. Матузалем-стайл. В Эквадоре форвард забил ударом скорпиона
Футбол | 17 июля 2022, 10:15 0
ВИДЕО. Матузалем-стайл. В Эквадоре форвард забил ударом скорпиона
ВИДЕО. Матузалем-стайл. В Эквадоре форвард забил ударом скорпиона

Взятие ворот соперника получилось зрелищным и принесло победу

ВИДЕО. Победный прыжок Фильченко на водных лыжах на Всемирных играх
Другие виды | 18.07.2022, 06:05
ВИДЕО. Победный прыжок Фильченко на водных лыжах на Всемирных играх
ВИДЕО. Победный прыжок Фильченко на водных лыжах на Всемирных играх
Стала известна заявка Динамо на матчи с Фенербахче
Футбол | 17.07.2022, 17:25
Стала известна заявка Динамо на матчи с Фенербахче
Стала известна заявка Динамо на матчи с Фенербахче
Юрий ВЕРНИДУБ: «Надо уметь держать удар и двигаться вперед»
Футбол | 18.07.2022, 03:29
Юрий ВЕРНИДУБ: «Надо уметь держать удар и двигаться вперед»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Надо уметь держать удар и двигаться вперед»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦИАЛЬНО. Левандовски станет игроком Барселоны
ОФИЦИАЛЬНО. Левандовски станет игроком Барселоны
16.07.2022, 19:25 4
Футбол
«Неожиданно для нас». В УАФ прокомментировали закрытие каналов Футбол
«Неожиданно для нас». В УАФ прокомментировали закрытие каналов Футбол
17.07.2022, 10:08 1
Футбол
ВИДЕО. Шахтер в Варшаве, Эриксен перешел в Манчестер, ставим на Интер
ВИДЕО. Шахтер в Варшаве, Эриксен перешел в Манчестер, ставим на Интер
16.07.2022, 10:27
Футбол
Зинченко ближе к Арсеналу, Ракицкий вернется в Шахтер, помощь Миколенко
Зинченко ближе к Арсеналу, Ракицкий вернется в Шахтер, помощь Миколенко
17.07.2022, 06:04
Другие виды
ЧМ по легкой атлетике. Михаил Кохан показал личный рекорд сезона
ЧМ по легкой атлетике. Михаил Кохан показал личный рекорд сезона
17.07.2022, 09:04
Другие виды
В Шахтер не вернется. Ракицкий договорился с клубом из Турции
В Шахтер не вернется. Ракицкий договорился с клубом из Турции
17.07.2022, 12:50 27
Футбол
Судьи отобрали у украинца золото Всемирных игр
Судьи отобрали у украинца золото Всемирных игр
16.07.2022, 09:38 5
Другие виды
Сенсация! Украина вырвала победу у Литвы на Евробаскете U-20
Сенсация! Украина вырвала победу у Литвы на Евробаскете U-20
17.07.2022, 22:35 1
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем