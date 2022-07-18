Сидорчук продлил контракт, Ракицкий поедет в Турцию, финиш Всемирных игр
Главные новости за 17 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за воскресенье, 17 июля.
1. Динамо продлило контракт с Сидорчуком до лета 2025 года
Капитан «бело-синих» остается в клубе, несмотря на интерес к его персоне из ОАЭ
2. В Шахтер не вернется. Ракицкий договорился с клубом из Турции
По крайней мере, об этом сообщает издание Milliyet
3. Большой успех! Украина завершила Всемирные игры на 3-месте в общем зачете
Сине-желтые завоевали 45 медалей: 16 золотых, 12 серебряных, 17 бронзовых
4. Источник: Зинченко очень близок к переходу в Арсенал. Названа сумма сделки
«Канониры» готовы заплатить требуемую сумму в размере 35 млн евро
5. Сенсация! Украина вырвала победу у Литвы на Евробаскете U-20
Теперь сине-желтые проведут заключительный матч в группе против Испании
6. Брюгге выиграл Суперкубок Бельгии. Соболь в заявку не попал
В матче за трофей «Брюгге» обыграл «Гент», отличился Андреас Сков Ольсен
7A. Названы варианты соперников для Зари и Ворсклы в Q3 Лиги конференций
Жеребьевка 3-го раунда отбора к еврокубкам пройдет 18 июля в Ньоне
7B. Стала известна заявка Динамо на матчи с Фенербахче
Мирча Луческу заявил 28 футболистов
8A. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс арендовал перспективного хавбека Динамо
Назар Волошин перебрался в команду Вернидуба
8B. ВИДЕО. Матузалем-стайл. В Эквадоре форвард забил ударом скорпиона
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9A. Яркая победа: Райан Гарсия нокаутировал Фортуну. Будет бой с Ломаченко?
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