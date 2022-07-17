Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Динамо продлило контракт с Сидорчуком до лета 2025 года
Украина. Премьер лига
17 июля 2022, 21:34 | Обновлено 17 июля 2022, 21:42
490
0

Динамо продлило контракт с Сидорчуком до лета 2025 года

Капитан «бело-синих» остается в клубе, несмотря на интерес к его персоне из ОАЭ

17 июля 2022, 21:34 | Обновлено 17 июля 2022, 21:42
490
0
Динамо продлило контракт с Сидорчуком до лета 2025 года
fcdynamo.com

31-летний полузащитник и капитан «Динамо» Сергей Сидорчук продлил контракт с киевским клубом.

Новая сделка рассчитана на три года – до лета 2025-го.

Прежнее трудовое соглашение Сидорчука с «Динамо» истекало летом 2023 года.

Сергей Сидорчук выступает за «Динамо» с января 2013 года. В стане киевлян провел 282 поединка, отличился 20 забитыми мячами и 19 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что подписать Сидорчука хотел эмиратский «Аль-Айн», тренером которого является украинец Сергей Ребров.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Ворсклы Рангел перешел в Ригу
Ювентус готов бесплатно отпустить Пьяцу в Сампдорию
ОФИЦИАЛЬНО. Манчестер Юнайтед подпишет защитника Аякса
Сергей Сидорчук Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы продление контракта
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Заря разгромила польскую Корону в спарринге
Футбол | 17 июля 2022, 15:08 1
Заря разгромила польскую Корону в спарринге
Заря разгромила польскую Корону в спарринге

Луганчане одержали победу со счетом 4:1

Траоре вернулся в Шахтер. Его Буркина-Фасо тоже охвачена войной
Футбол | 17 июля 2022, 08:39 21
Траоре вернулся в Шахтер. Его Буркина-Фасо тоже охвачена войной
Траоре вернулся в Шахтер. Его Буркина-Фасо тоже охвачена войной

Африканец, в отличие от бразильцев, наверняка гораздо лучше понимает происходящее в Украине

В Шахтер не вернется. Ракицкий договорился с клубом из Турции
Футбол | 17.07.2022, 12:50
В Шахтер не вернется. Ракицкий договорился с клубом из Турции
В Шахтер не вернется. Ракицкий договорился с клубом из Турции
Томаш КЕНДЗЕРА: «Динамо приближается к пику формы перед Фенербахче»
Футбол | 17.07.2022, 13:29
Томаш КЕНДЗЕРА: «Динамо приближается к пику формы перед Фенербахче»
Томаш КЕНДЗЕРА: «Динамо приближается к пику формы перед Фенербахче»
ВИДЕО. Матузалем-стайл. В Эквадоре форвард забил ударом скорпиона
Футбол | 17.07.2022, 10:15
ВИДЕО. Матузалем-стайл. В Эквадоре форвард забил ударом скорпиона
ВИДЕО. Матузалем-стайл. В Эквадоре форвард забил ударом скорпиона
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Миколенко купил семь пикапов для украинской армии
ВИДЕО. Миколенко купил семь пикапов для украинской армии
16.07.2022, 15:25 10
Футбол
Источник: Зинченко согласовал с Арсеналом условия личного контракта
Источник: Зинченко согласовал с Арсеналом условия личного контракта
16.07.2022, 00:55 5
Футбол
Антверпен – Динамо – 2:1. Феноменальный штрафной. Видео голов и обзор матча
Антверпен – Динамо – 2:1. Феноменальный штрафной. Видео голов и обзор матча
15.07.2022, 23:59 1
Футбол
ФОТО. Сербская теннисистка вышла на матч с сине-желтой ленточкой
ФОТО. Сербская теннисистка вышла на матч с сине-желтой ленточкой
15.07.2022, 19:11 3
Теннис
Судьи отобрали у украинца золото Всемирных игр
Судьи отобрали у украинца золото Всемирных игр
16.07.2022, 09:38 5
Другие виды
ВИДЕО. Нигерийский прикол. Самая «честная» серия пенальти в истории футбола
ВИДЕО. Нигерийский прикол. Самая «честная» серия пенальти в истории футбола
16.07.2022, 04:20 6
Футбол
ФОТО. Свитолина и Монфис празднуют первую годовщину свадьбы
ФОТО. Свитолина и Монфис празднуют первую годовщину свадьбы
16.07.2022, 14:40 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем