Динамо продлило контракт с Сидорчуком до лета 2025 года
Капитан «бело-синих» остается в клубе, несмотря на интерес к его персоне из ОАЭ
31-летний полузащитник и капитан «Динамо» Сергей Сидорчук продлил контракт с киевским клубом.
Новая сделка рассчитана на три года – до лета 2025-го.
Прежнее трудовое соглашение Сидорчука с «Динамо» истекало летом 2023 года.
Сергей Сидорчук выступает за «Динамо» с января 2013 года. В стане киевлян провел 282 поединка, отличился 20 забитыми мячами и 19 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что подписать Сидорчука хотел эмиратский «Аль-Айн», тренером которого является украинец Сергей Ребров.
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