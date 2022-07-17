Динамо продлило контракт с Сидорчуком до лета 2025 года

31-летний полузащитник и капитан «Динамо» Сергей Сидорчук продлил контракт с киевским клубом.

Новая сделка рассчитана на три года – до лета 2025-го.

Прежнее трудовое соглашение Сидорчука с «Динамо» истекало летом 2023 года.

Сергей Сидорчук выступает за «Динамо» с января 2013 года. В стане киевлян провел 282 поединка, отличился 20 забитыми мячами и 19 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что подписать Сидорчука хотел эмиратский «Аль-Айн», тренером которого является украинец Сергей Ребров.