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  4. Источник: Ребров хочет подписать капитана Динамо в Аль-Айн
Украина. Премьер лига
20 июня 2022, 11:42 | Обновлено 20 июня 2022, 11:46
1780
1

Источник: Ребров хочет подписать капитана Динамо в Аль-Айн

Сергей Сидорчук может снова поработать под руководством Сергея Реброва

20 июня 2022, 11:42 | Обновлено 20 июня 2022, 11:46
1780
1
Источник: Ребров хочет подписать капитана Динамо в Аль-Айн
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Сергей Сидорчук может продолжить карьеру в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов.

В подписании 31-летнего хавбека заинтересован действующий чемпион «Аль-Айн», а точнее, главный тренер клуба, украинский специалист Сергей Ребров, под руководством которого Сидорчук уже работал в «Динамо».

Пока не известно, насколько заинтересованы в возможности такого трансфера «Динамо» и сам Сидорчук, однако Сергей может покинуть пределы Украины, поскольку имеет четырех детей.

Действующий контракт Сидорчука с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2023 года.

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Источник Бомбардир
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Умник
С 3 детьми в арабскую страну))).
Это смешно
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