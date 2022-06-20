Источник: Ребров хочет подписать капитана Динамо в Аль-Айн
Сергей Сидорчук может снова поработать под руководством Сергея Реброва
Полузащитник киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Сергей Сидорчук может продолжить карьеру в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов.
В подписании 31-летнего хавбека заинтересован действующий чемпион «Аль-Айн», а точнее, главный тренер клуба, украинский специалист Сергей Ребров, под руководством которого Сидорчук уже работал в «Динамо».
Пока не известно, насколько заинтересованы в возможности такого трансфера «Динамо» и сам Сидорчук, однако Сергей может покинуть пределы Украины, поскольку имеет четырех детей.
Действующий контракт Сидорчука с «Динамо» рассчитан до 30 июня 2023 года.
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