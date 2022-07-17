Деньги не на ветер. Почему Ньюкасл не покупает звездных футболистов

Осенью минувшего года казалось, что дни «Ньюкасла» в английской Премьер-лиге сочтены. Со старта сезона-2021/22 «сороки» выдали 14-матчевую серию без побед, большую часть из которой провели под руководством Стива Брюса, успевшего изрядно осточертеть фанатам команды.

Очевидно, что поезд во главе с Брюсом пошел под откос и шансов на сохранение прописки в элитарном дивизионе английского футбола у «Ньюкасла» не было. Даже многолетняя статистика говорила не в пользу «сорок» - команды, которые так неудачно стартовали в сезоне, в 99% случаев неизменно вылетали в Чемпионшип. Для того, чтобы изменить ситуацию, «Ньюкаслу» нужно было уповать на чудо, или тот самый 1%, который в любой безнадежной ситуации оставляет маленькую, но надежду.

И именно «Ньюкаслу» выпал счастливый лотерейный билет. Клуб в октябре был продан Суверенному фонду Саудовской Аравии за 300 миллионов фунтов, избавившись водночасье не только от Стива Брюса, но и от прежнего его собственника Майка Эшли, которого болельщики «Ньюкасла» ненавидели всеми фибрами своих многочисленных душ.

Удивительно, но новым главным тренером «Ньюкасла» стал не кто-то из раскрученных коучей современности, и даже не «сбитый летчик» с некогда громким именем в мировом футболе, а скромный трудяга Эдди Хау, чей опыт ранее был ограничен работой с «Борнмутом» и «Бернли». Топовые специалисты попросту не пожелали ехать в «Ньюкасл» даже на большие деньги, посчитав этот проект сомнительным с точки зрения имиджевых перспектив (не стоит забывать, что помимо спортивных неудач «сороки» получили владельцев, которых пусть и опосредованно, но в цивилизованном мире многие обвиняли в причастности убийства известного саудовского журналиста Джамаля Хашогги, которое произошло в октябре 2018 года на территории посольства Саудовской Аравии в Стамбуле). А на то, чтоб не зазывать «сбитых летчиков», страждущих банально «накосить бабла», новому руководству «Ньюкасла» хватило мудрости и понимания процессов.

В итоге под руководством Хау «Ньюкасл» постепенно, но уверенно взял курс на улучшение качества игры, за чем последовало и улучшение результатов. Сезон «сороки» закончили на весьма безопасной 11-й позиции, обойдя, в частности, казавшихся на дистанции куда более стабильными «Кристал Пэлас», «Брентфорд» и «Астон Виллу».

Однако летом «Ньюкасл», несмотря на статус самого богатого футбольного клуба планеты, который придает ему Суверенный фонд Саудовской Аравии в лице его ключевой фигуры 36-летнего наследного принца Мухаммеда ибн Салмана Аль Сауда, и вопреки ожиданиям большинства аналитиков, ведет себя достаточно скромно на трансферном рынке. Если сразу после прихода саудовцев в СМИ мелькали новости о вероятном переезде на «Сент-Джеймс Парк» звезд первой величины, как Неймар, Бэйл и другие, то сейчас видно, как Эдди Хау предпочитает осуществлять трансферы, исходя из абсолютно иной стратегии и понимания дальнейшего пути развития клуба.

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Нынешним летом на футбольном рынке действительно был переизбыток возможностей для подписания звездных игроков – это и Неймар, и Поль Погба, и Анхель Ди Мария, и Паоло Дибала, и Усман Дембеле… С финансовыми возможностями собственников «Ньюкасла», даже делая поправку на необходимость ограничивать затраты, чтоб не попасть в сферу внимания соответствующих мониторинговых органов АПЛ и европейского футбола, «сороки» могли рассчитывать на подписание как минимум одной или даже двух звезд первой величины, но вместо этого пока ограничились лишь весьма скромными именами новичков в лице Свена Ботмана и Ника Поупа, а также выкупа у «Астон Виллы» контракта неплохо проявившего себя в аренде Мэтта Таргетта.

Похоже, Эдди Хау и владельцы «Ньюкасла», в отличие от «Челси», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Сити», которые едва стали нуворишами, так сразу ринулись на рынок за звездными футболистами, предпочли сперва как следует спланировать фундамент, а уже потом определять вершину, до уровня которой можно смело выстраивать их совместный проект. Именно это объясняет, почему на «Сент-Джеймс Парк» был приглашен 30-летний голкипер Ник Поуп, а не, к примеру, куда более известный 35-летний костариканец Кейлор Навас, чье будущее в ПСЖ нынче выглядит достаточно туманным.

Getty Images/Global Images Ukraine. Свен Ботман

Из этих же соображений «Ньюкасл» инвестировал 37 миллионов евро в приобретение у «Лилля» центрбека Свена Ботмана, хотя мог бы попытаться выудить более «жирную рыбку» в лице Антонио Рюдигера, Андреаса Кристенсена или Никласа Зюле, поигравших за топ-клубы, а летом оказавшихся в статусе свободных агентов. Казалось бы, без необходимости выплачивать отступные предыдущему клубу «Ньюкасл» легко мог бы побороться хоть за кого-то одного из обозначенного выше трио, но «сороки» пошли другим путем.

Почему? Нынешняя философия руководства полностью соответствует взглядам на футбол и возможностям главного тренера команды. Эдди Хау, по сути, сам является человеком, если так можно выразиться, «второго» или «третьего» футбольного сорта, получившим шанс всей своей жизни с назначением на «Сент-Джеймс Парк». Даже без колоссальных по меркам АПЛ инвестиций молодой тренер в минувшем сезоне сумел на ходу починить разваливающуюся машину «Ньюкасла» и довести ее до финиша в середине таблицы. «Сороки» под руководством Хау выдали 8-матчевую серию без поражений, и в целом заслужили похвальные отзывы.

Понятно, что в отдаленной перспективе саудовский проект «Ньюкасла» наверняка обрастет значительно большими амбициями, чем 11-е место в АПЛ и покупка Бруну Гимарайнша, ныне являющегося наиболее ценным игроком первой команды. Собственники «сорок», конечно, пожелают видеть свою команду в Лиге чемпионов, среди остальных многих подобных футбольных проектов современности.

Но пока «Ньюкасл» движется вперед постепенно, без желания перепрыгнуть две или три ступеньки, если не весь пролет, за один рывок. Под эту стратегию вполне подходит Эдди Хау, а потому все слухи о его вероятной замене на более маститого наставника в ближайшем будущем, вряд ли имеют под собой хоть малейшую долю смысла. «Сороки» осознают, что конкуренция в АПЛ с каждым годом становится все более и более серьезная, а путевок в Лигу чемпионов больше не становится. По итогам минувшего сезона, например, мимо самого престижного клубного турнира континента пролетел именитый «Манчестер Юнайтед». Из-за того, что там после Алекса Фергюсона так и не сумели выстроить грамотную модель развития и поведения на трансферном рынке.

Поэтому ждать Неймара и других звездных личностей в «Ньюкасле» не приходится. По крайней мере, пока главным тренером команды остается Эдди Хау. Просто этому незвездному тренеру комфортнее выстраивать все вокруг работоспособных, но не слишком-то и звездных футболистов. А такие как Неймар… Они нужны, чтобы хайповать или устраивать праздник. Вместо этого на «Сент-Джеймс Парк» все еще продолжается период интенсивной работы, отмечать результаты которой и праздновать саудиты смогут несколько позже. Возможно, даже без Эдди Хау. Только хватило бы терпения…