Трансферная сага по Де Йонгу: МЮ работает в ритме черепахи и при тен Хаге

«Манчестер Юнайтед» стал одним из главных неудачников минувшего розыгрыша английской Премьер-лиги. Клуб с богатой историей, серьезным бюджетом и Криштиану Роналду в составе не сумел финишировать даже в топ-4, что оставило «красных дьяволов» за бортом Лиги чемпионов на сезон-2022/23.

Впрочем, в мае именно «Манчестер Юнайтед» выглядел как клуб с самыми большими возможностями в АПЛ. Манкунианцы расстались со временным менеджером Ральфом Рангником, который так и не стал успешным на «Олд Траффорд», и еще 21 апреля объявили о достижении соглашения с на тот момент коучем «Аякса» Эриком тен Хагом, который и возглавил «красных дьяволов» по окончании сезона.

С учетом того, что чуть ранее МЮ наконец-то расстался с Эдом Вудвордом, на персоне которого ряд аналитиков предпочитал сосредотачивать все неудачи клубного менеджмента манкунианцев, а также обзавелся новым исполнительным директором в лице Ричарда Арнольда, было ощущение, что «красные дьяволы» решительно нацелены на серьезное реформирование всего, что успело превратиться в кадровый и управленческий хлам за последние годы.

По крайней мере, перед началом нынешнего лета предстоящая работа «Манчестер Юнайтед», как казалось, пройдет под слоганом: «Нужно делать хоть что-то в надежде на лучшее, потому что хуже уже просто быть не может».

На самом деле, ситуация в МЮ в последние годы действительно имела тенденцию к изменению в сторону ухудшения. Согласно последних экономических подсчетов, чистый долг клуба рос в среднем на 12% в год и практически достиг 500 миллионов фунтов, а тень семейства Глейзеров возникает над «Олд Траффорд» каждый раз, когда команда не добивается положительного результата. Хотя весной минувшего года новоиспеченный спортивный директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто был весьма оптимистичен в своих взглядах на будущее: «Теперь у нас налажена отличная клубная структура, которая поможет в достижении долгосрочных успехов. Мы продолжим неустанно работать и инвестировать все силы и средства в реализацию планов».

Поразительно, но пример «Манчестер Юнайтед» наглядно иллюстрирует, как мало можно достичь благодаря «неустанной работе». Кажется, «красные дьяволы» в совершенстве овладели искусством постоянно выглядеть занятыми, слоняясь по трансферному рынку и проводя многочисленные встречи с агентами, футболистами и руководителями других клубов, но при этом абсолютно не добиваться нужного результата. И ситуация вряд ли изменится с приходом нового главного тренера, коим стал Эрик тен Хаг и которому в апреле были обещаны 200 миллионов фунтов на усиление состава.

По факту за более чем два месяца с момента оглашения о сотрудничестве с тен Хагом «Манчестер Юнайтед» подписал только одного футболиста, да и то на позицию, которая буквально «перегружена» другими исполнителями (Люк Шоу, Алекс Теллес, Брэндон Уильямс, Альваро Фернандес). Речь о 22-летнем левом защитнике Тирелле Маласии, приобретение которого у «Фейенорда» обошлось «красным дьяволам» в 15 миллионов евро. Плюс, конечно, слухи о вероятном подписании на правах свободного агента Кристиана Эриксена…

manutd.com. Эрик тен Хаг и Тирелл Маласия (справа)

Но пока это и все. А ведь более шести недель «Манчестер Юнайтед» провел в торгах по поводу покупки центрального полузащитника «Барселоны» Френки Де Йонга. Причем президент каталонского клуба Жоан Лапорта время от времени в откровенно насмешливом по отношению к шансам МЮ на приобретение нидерландца тоне рассказывает журналистам, что Де Йонг не продается и «Барселона» нацелена сохранить этого игрока в своих рядах, несмотря на определенные проблемы с зарплатной ведомостью.

Тем не менее, уже сейчас в «Манчестер Юнайтед» при тен Хаге вырисовывается очевидная трансферная стратегия на ближайшее будущее. Если верить слухам и анализировать официальную информацию, то выходит, что вектор «красных дьяволов» затрагивает три направления: «Аякс» (оттуда в МЮ периодически сватают Антони, Юрриена Тимбера и Лисандро Мартинеса), бывшие игроки «Аякса» (Френки Де Йонг и Кристиан Эриксен) и внутренние оппоненты «Аякса» (Тирелл Маласия, прибывший из «Фейенорда»).

В этой связи выглядит логичным процесс оптимизации скаутского отдела, который был запущен в «Манчестер Юнайтед» в апреле. Зачем держать на довольствии 50 человек во всех уголках земного шара, если трансферная политика клуба сведена к примитивизму и заключается в том, чтобы спросить у главного тренера имя потенциального новичка, возможности которого тот прекрасно знает по прежнему опыту работы.

Ограничиваясь кругозором тен Хага «Манчестер Юнайтед» рискует откровенно угробить селекционную работу и стать неконкурентоспособным на рынке. Другие клубы, в том числе те, с которыми будет пытаться соперничать МЮ в АПЛ, давно избрали более продолжительный процесс при изучении потенциальных новичков. Например, «Ливерпуль» начинал присматриваться к Луису Диасу еще в 2017 году на чемпионате Южной Америки U-20. Плюс ко всему «Манчестер Юнайтед» в последние годы не удавалось добиваться успехов при трансферах игроков из нидерландской Эредивизи. Достаточно вспомнить Александера Бюттнера, Мемфиса Депая и Донни ван де Бека…

Кто-то может возразить, что иметь хоть какую-то стратегию лучше, нежели чем вообще не иметь никакой. Возможно, но трансферная деятельность «Манчестер Юнайтед» за последнее десятилетие напоминала фильм-катастрофу, который после появления финальных титров на экране перезапускался к показу на новый и новый раз. Начиная с сезона-2013/14 «красные дьяволы» подписали 31 футболиста стоимостью более 10 миллионов фунтов. Кого из новичков можно назвать безоговорочной трансферной победой МЮ? Пожалуй, только Бруну Фернандеша, несмотря на его спад в минувшем сезоне, и с натяжкой Люка Шоу, которому каждый раз требуется слишком много времени, чтобы доказать собственную состоятельность новому наставнику.

«Манчестер Юнайтед» в последние годы на рынке осуществлял трансферы, которые условно можно разделить на две категории. К первой относятся громкие имена, теоретически способные помочь на короткой дистанции (Алексис Санчес, Генрих Мхитарян, Златан Ибрагимович, Ромелу Лукаку, Неманья Матич, Хуан Мата и другие). Ко второй – более молодые футболисты, для которых МЮ становился первым топ-клубом в карьере (Гарри Магуайр, Аарон Ван-Биссака, Фред, Антони Марсьяль и другие). При этом практически за каждого футболиста «красным дьяволам» приходилось переплачивать из-за неумения выбрать нужный момент и оформить сделку с максимально возможной выгодой для себя.

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Последний фактор, вероятно, и объясняет затянувшиеся торги, которые происходят в настоящий момент между МЮ и «Барселоной» по Де Йонгу. Манкунианцы прекрасно понимают, что «блаугранас» нуждаются в деньгах и разгрузке зарплатной ведомости, а потому в этой ситуации уже они могут попробовать добиться выгодной сделки. Другой вопрос в том, что МЮ обязательно нужно найти баланс между умелыми переговорами и неоправданной задержкой в трансфере, ведь если Де Йонг действительно видится тен Хагу секретным решением проблем команды в центре поля, то его стоит подписать как можно раньше, чтобы в началу официальных матчей Френки успел хотя бы минимально сыграться с партнерами.

Важно понимать и то, что нынешний состав «Манчестер Юнайтед» значительно ослабел по сравнению с тем, который был в прошлом сезоне. Нет Погба, Матича, Маты, Кавани, Лингарда, которые давали глубину. Могут покинуть «Олд Траффорд» до конца августа Антони Марсьяль и Криштиану Роналду…

Именно поэтому руководству «Манчестер Юнайтед» и Эрику тен Хагу важно осознать, что каждый следующий сезон становится для «Манчестер Юнайтед» важнее предыдущего. Из года в год «красным дьяволам» никак не удается вернуться на вершину АПЛ, обойдя более успешных конкурентов, которые выстраивали свои команды годами структурированной и последовательной работы. Тен Хаг – очевидно, прекрасный тренер, но вряд ли он волшебник, способный создать мощную команду из отдельных элементов. Кроме того, черепашья медлительность на рынке грозит обернуться МЮ проблемами в будущем. «Юнайтед» привыкли жить слишком медленно и степенно, но современный мир требует большей динамики и усердия. Именно поэтому ближайшие восемь недель станут определяющими для «Манчестер Юнайтед». Клубу с тен Хагом предстоит сделать очень много, но, учитывая прежний шлейф из ошибок, работа над которыми так и не была выполнена, существуют большие сомнения, что все это приведет к успеху…