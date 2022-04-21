Манчестер Юнайтед летом выделит тен Хагу 200 миллионов на трансферы

Сегодня «Манчестер Юнайтед» официально сообщил о том, что летом команду возглавит Эрик тен Хаг. Назначение нидерландского специалиста приведет к серьезным изменениям в составе «Манчестер Юнайтед». Руководство клуба выделит на летнюю трансферную кампанию 200 миллионов фунтов.

Также тен Хаг проведет масштабную чистку текущего состава «Манчестер Юнайтед». Контракты Погба, Лингарда, Кавани и Маты истекают в конце сезона, и, скорее всего, не будут продлены. Также команду, скорее всего, покинут Марсьяль, Рашфорд, Уан-Биссака, Байи и Джонс.

Ранее в СМИ также появлялась информация о том, что в планы тен Хага не входит Криштиану Роналду.