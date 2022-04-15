Не входит в планы тен Хага. Роналду может покинуть Манчестер Юнайтед

Наставник «Аякса» Эрик тен Хаг, скорее всего, летом возглавит «Манчестер Юнайтед». Тренер уже составляет долгосрочные планы для своей новой команды.

Звездный форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в долгосрочные планы тен Хага не входит, поэтому существует высокая вероятность того, что он покинет клуб летом. Сам 37-летний португалец решения по поводу своего будущего пока что не принял.

Контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2023 года с опцией продления еще на год. В нынешнем сезоне на счету Роналду 18 голов и 3 ассиста в 34 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.