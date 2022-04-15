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Не входит в планы тен Хага. Роналду может покинуть Манчестер Юнайтед

Звездный португалец может сменить клуб летом

  • 15.04.2022 15:03
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Не входит в планы тен Хага. Роналду может покинуть Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Наставник «Аякса» Эрик тен Хаг, скорее всего, летом возглавит «Манчестер Юнайтед». Тренер уже составляет долгосрочные планы для своей новой команды.

Звездный форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в долгосрочные планы тен Хага не входит, поэтому существует высокая вероятность того, что он покинет клуб летом. Сам 37-летний португалец решения по поводу своего будущего пока что не принял.

Контракт Роналду с «Манчестер Юнайтед» действует до лета 2023 года с опцией продления еще на год. В нынешнем сезоне на счету Роналду 18 голов и 3 ассиста в 34 матчах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах.

Источник — Daily Star

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