УВАГА! Допомогти Збройним Силам України можна, здійснивши переказ з платіжної картки за цим посиланням.

Выбор сделан? Тен Хаг возглавит Манчестер Юнайтед

От кандидатуры Маурисио Почеттино решили отказаться

  • 06.04.2022 22:04
  • 800 просмотров
  • 0 комментариев
Выбор сделан? Тен Хаг возглавит Манчестер Юнайтед
© Getty Images/Global Images Ukraine. Эрик Тен Хаг

Руководство «Манчестер Юнайтед» собирается назначить на пост главного тренера команды наставника «Аякса» Эрика Тен Хага. Именно он сейчас лидирует в шорт-листе претендентов на эту должность.

Главным конкурентом Тен Хага считался Маурисио Почеттино. Однако последние результаты ПСЖ не впечатлили «Манчестер Юнайтед», и аргентинец сейчас воспринимается только как запасной вариант.

Тому есть еще одна причина – экономическая. За Тен Хага «Аяксу» придется заплатить 4 миллиона евро отступных, а за Почеттино – 25 миллионов.

Источник — ESPN

(12 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности