Выбор сделан? Тен Хаг возглавит Манчестер Юнайтед

Руководство «Манчестер Юнайтед» собирается назначить на пост главного тренера команды наставника «Аякса» Эрика Тен Хага. Именно он сейчас лидирует в шорт-листе претендентов на эту должность.
Главным конкурентом Тен Хага считался Маурисио Почеттино. Однако последние результаты ПСЖ не впечатлили «Манчестер Юнайтед», и аргентинец сейчас воспринимается только как запасной вариант.
Тому есть еще одна причина – экономическая. За Тен Хага «Аяксу» придется заплатить 4 миллиона евро отступных, а за Почеттино – 25 миллионов.
Источник — ESPN
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