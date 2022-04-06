Выбор сделан? Тен Хаг возглавит Манчестер Юнайтед

Руководство «Манчестер Юнайтед» собирается назначить на пост главного тренера команды наставника «Аякса» Эрика Тен Хага. Именно он сейчас лидирует в шорт-листе претендентов на эту должность.

Главным конкурентом Тен Хага считался Маурисио Почеттино. Однако последние результаты ПСЖ не впечатлили «Манчестер Юнайтед», и аргентинец сейчас воспринимается только как запасной вариант.

Тому есть еще одна причина – экономическая. За Тен Хага «Аяксу» придется заплатить 4 миллиона евро отступных, а за Почеттино – 25 миллионов.