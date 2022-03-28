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Манчестер Юнайтед провел переговоры с Почеттино

Тренер ПСЖ может сменить клуб летом

  • 28.03.2022 21:50
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Манчестер Юнайтед провел переговоры с Почеттино
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маурисио Почеттино

Сегодня, 28 марта, представители «Манчестер Юнайтед» провели встречу с главным тренером ПСЖ Маурисио Почеттино. На ней обсуждалось возможный летний переход аргентинского специалиста на пост наставника «Красных дьяволов».

Назначение Почеттино в «Манчестер Юнайтед» выглядит довольно вероятным, особенно учитывая туманные перспективы тренера в ПСЖ. Также на Почеттино претендует «Реал».

Что касается «Манчестер Юнайтед», то кроме Почеттино клуб рассматривает кандидатуру главного тренера «Аякса» Эрика Тен Хага. До конца сезона МЮ временно возглавляет Ральф Рангник, который летом перейдет на должность спортивного директора.

Источник — Get French Football News

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