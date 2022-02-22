Реал сразится с Манчестер Юнайтед за Почеттино

Мадридскому клубу нужен главный тренер ПСЖ

  • 22.02.2022 08:17
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Реал сразится с Манчестер Юнайтед за Почеттино
© Getty Images/Global Images Ukraine

Мадридский «Реал» намерен побороться с «Манчестер Юнайтед» за 49-летнего аргентинского наставника парижского ПСЖ Маурисио Почеттино.

Переход тренера может состояться будущим летом. Руководство испанского клуба сомневается в будущем нынешнего главного тренера «сливочных» Карло Анчелотти. Президент «Реала» Флорентино Перес возобновит интерес к Почеттино, если Анчелотти покинет мадридский клуб.

Ранее также сообщалось, что в Почеттино очень заинтересован английский «Манчестер Юнайтед».

Почеттино возглавил ПСЖ в июле 2021 года. Контракт специалиста с французским клубом рассчитан до 2023 года.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов ПСЖ дома обыграл «Реал» со счетом 1:0.

Источник — Daily Mail

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