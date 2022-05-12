Джон Мерто: Человек, который должен починить Манчестер Юнайтед

Когда Эд Вудворд был назначен исполнительным директором «Юнайтед», его офис превратился в зону боевых действий. В клубе все признавали, что лето 2013 года было тотальным провалом, хотя сам англичанин говорить об этом не хотел.

Все хотели усилений, но было и много других дел. Со всех сторон Вудворда дергали с требованиями и просьбами, а встречи не заканчивались никогда. Ему отчаянно была нужна помощь, и когда появился Джон Мерто, в нем он видел спасителя.

Мерто появился в клубе в декабре — его позвал из «Эвертона» новый тренер клуба Дэвид Мойес. Его бывший коллега из «ирисок» сразу постановил, что нужно что-то менять. Футбольный администратор с 1997 года, он прекрасно понимал, как функционируют клубы. Что касается спорта, то он был осведомлен намного больше, чем Вудворд, ранее которого заботил только коммерческий рост.

Мерто сопровождал Вудворда на некоторые встречи, предлагая свои рекомендации и набираясь опыта. Он беседовал с Брайаном Макклейром, тогда — тренером академии, и пытался понять, что из себя представляет МЮ после сэра Алекса Фергюсона.

Пока со стороны казалось, что царит хаос, Мерто работал над аккуратными и понятными документами, всячески стараясь упорядочить происходящее. Вскоре Вудворд начнет называть своего помощника «наладчиком». В марте прошлого года он стал первым спортивным директором «Юнайтед».

С тех пор прошло больше года, а работы все так же невпроворот.

В январе «Юнайтед» сбросил балласт, уменьшив количество ненужных игроков, но и новых усилений не было. Впереди ждёт тяжёлые лето. После прихода Мерто «красные дьяволы» ещё ни разу не выигрывали Премьер-лигу. Принято винить игроков, тренеров, Вудворда и владельцев Глейзеров.

За этот период на покупки ушло 1,17 млрд фунтов, которые, как принято считать, были потрачены необдуманно. Для того чтобы такого не повторилось, было решено начать серию реформ, которые были частью проекта «Вифлеем», как это здесь называют. Главной проблемой МЮ на рынке считают неумение быстро реагировать и опережать соперников.

Теперь исполнительным директором был назначен Ричард Арнольд, обещающий вернуть клубу футбольные успехи. Но верит ли ему кто-то?

***

Мерто — уроженец Лонсайта в Манчестере. С «Юнайтед» он был с детства, будучи членом фан-клуба. Когда он подрос, он сам начал играть в футбол за местные команды. Например, за «Флетчер Мосс Рейнджерс» — клуб, который раскрыл многих игроков «Юнайтед», среди которых Маркус Рэшфорд, Джесси Лингард и Данни Уэлбек.

Но в футбол он попал иным путём. Образование Мерто получал в ливерпульском университете имени Джона Мурса. У него есть степень по спортивной психологии.

Став аналитиком в академии «Эвертона», он стал коллегой Френсиса Джефферса, Данни Кадамартери и Ричарда Данна. Та команда выиграла молодёжный кубок Англии в 1998. Те, кто с ним работал, вспоминают, как он лично работал с игроками, помогая им окрепнуть духом и осознать ошибки на поле. Он же вёл речи в раздевалке и сплачивал коллектив.

Наставником Мерто был Колин Харви — легендарный игрок «Эвертона», приведший его к чемпионству Первого дивизиона в 1970 году. Он был тренером команды три года, после чего вернулся в молодёжку в 1997, где работал вместе с Говардом Кендаллом. Недавно вышел документальный фильм про жизнь и карьеру Уэйна Руни, и там он признал, что Харви оказал на него большое влияние, пока он рос в Крокстете.



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Спустя пару лет тренер Уолтер Смит отправил Мерто в первую команду, ну а вскоре Смита сместил Мойес. Мерто продержался в клубе пару лет, после чего согласился на предложение «Фулхэма». Тренер Крис Коулман сделал Мерто директором академии, и они стали тесно работать.

Коулман, бывший тренером сборной Уэльса на Евро-2016, когда тот пробился в полуфинал турнира, сейчас работает с «Атромитосом» греческого чемпионата. По его словам, Мерто был «одним из лучших подписаний» его карьеры. «У него много прекрасных качеств. Отличный парень — умный, верный, трудолюбивый, яркий характером. Можете ему верить — он понимает футбол. И не важно, играл он за «Юнайтед» или нет».

Именно Мерто нанял Гэри Брэзила тренером команды «Фулхэма» до 18 лет. В будущем Брэзил станет важнейшим лицом в «Ноттингем Форест», где он помог подняться таким игрокам, как Мэтти Кэш и Бен Бреретон Диас.

Когда Коулман стал тренером «Ковентри Сити», он взял Мерто с собой. Вскоре же его позовёт обратно Мойес. Тот много думал о развитии клуба, который только-только открыл новый тренировочный комплекс «Финч Фарм».

Мерто был ответственен за «План работы элитных игроков», который сильно повлиял на развитие молодёжи в 2012. В частности, изменились критерии оценки выходцев академии.

В мае 2013 года Фергюсон ушёл на пенсию, а Вудворд попросил Мойеса подыскать ему специалиста, который бы помог с академией и скаутами. Новый тренер указал на Мерто.

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Мойес был уверен, что Мерто понимал, какие вопросы нужно задавать после ухода Фергюсона. После ухода шотландского специалиста образовалась «дыра», которую должны были заполнить новые тренеры.

Когда Мерто впервые оказался в МЮ, он в основном не высовывался. Игроки особо и не помнят его в клубе. Не появлялся он и перед объективами — его официальная фотография в клубе появилась только в прошлом марте, когда он позировал с техническим директором Дарреном Флетчером.

В 2016 году его статус изменился — Мерто подняли до уровня главы футбольного развития. В том году он нанял Стива Брауна в отдел скаутов — они вместе работали в «Эвертоне». Спустя 16 лет Дерек Лэнгли покинул пост главы по кадрам. Ушёл и Пол Макгиннесс, сын бывшего тренера «Юнайтед» Уилфа. Он был в клубе 23 года, и в последнее время работал тренером команды до 18 лет. Сейчас Браун остаётся в клубе на важной должности.

Под руководством Мерто «Юнайтед» стал вкладывать много денег в академию, которая начала отставать от «Сити». Результаты налицо — это подтвердит любой зритель молодёжного кубка Англии.

Ещё пару лет назад найти толковых игроков в команде до 18 было очень сложно, и «Юнайтед» приходилось смотреть на выходцев из других стран. Сейчас же ситуация другая. Есть мнение, что подрастает новое поколение будущих звёзд. Мерто сам контактирует с родителями и агентами юношей. Он же помогает им справиться с возросшим давлением на высшем уровне.

В прошлом июле его раскритиковали за состояние женской команды, которая была недовольна тренировочными условиями и отсутствием тренера. Лето он посвятил работе с женским коллективом, и вот теперь команда под руководством Марка Скиннера занимает четвёртое место в Суперлиге. Вскоре она получит своего технического директора.

Ники Батт покинул пост руководящего по развитию первой команды. Тем временем Мерто принял активное участие в покупке Ханнибала Межбри и Амада, которые обошлись клубу в 47 млн фунтов. Сложно сказать, стоило ли оно того.

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В мире футбола многих удивило, когда Мерто назначили первым футбольным директором «Юнайтед» спустя два с половиной года после того, как эту идею озвучил Вудворд. Ожидалось, что такая важная роль достанется кому-то новому и более опытному.

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Но Вудворд видит ситуацию по-другому. Для него Мерто — фигура ещё большая, чем тот же Мончи в «Севилье». В МЮ он работает с академией, селекцией и многим другим. И как только интерес к нему стал проявлять «Интер» из Майами, Вудворд решил поспешить с назначением.

Флетчер помогает ему с позиции технического директора. Именно он принимал участие в видеозвонках с потенциальными новыми тренерами после ухода Сульшера, хотя многие считают, что чётких обязанностей у бывшего полузащитника МЮ до сих пор нет. Он присутствует на тренировках и помогает Рангнику во время матчей, что само по себе странно — человек его позиции обычно таким не занимается. Но всё, конечно, в руках Мерто.

Именно Мерто в итоге одобрил выбор Рангника, впервые встретившись с немцем в Лейпциге в 2018 году. Он организовал эту поездку через Пола Митчелла, тогдашнего руководителя отдела подбора персонала «Лейпцига», а ныне спортивного директора «Монако». Очевидно, что Мерто принимал активное участие в выборе нового главного тренера - Эрика тен Хага, который и будет определять будущее клуба на ближайшие годы.