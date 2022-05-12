Новая эпоха: у Челси меняются владельцы

В марте стало известно о планах Романа Абрамовича продать «Челси». Вскоре после этого бизнесмен попал под санкции. Ему не оставалось ничего другого, кроме как действительно продать клуб.

Абрамович купил «Челси» в 2003-м году за 140 млн фунтов. До настоящего времени бизнесмен вложил в клуб более 1,5 млрд евро из личных средств. За это время «синие» 5 раз становились чемпионами Англии, а также по 2 раза выигрывали Лигу чемпионов и Лигу Европы.

Было много желающих приобрести «Челси». Заявку на покупку лондонского клуба подали консорциум во главе с инвестором Тоддом Боэли; консорциум совладельца «Аталанты» и «Бостон Селтикс» Стивена Пальюки; консорциум бывшего генерального директора British Airways Мартина Бротона; семья Риккетт, владеющая бейсбольным клубом «Чикаго Кабс»; владелец «Ниццы» Джим Рэтклифф. Заявки двух последних претендентов были отклонены. Среди оставшихся победителем стал консорциум Боэли, что подтвердили в «Челси».

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Сделку должны одобрить футбольные власти Англии и правительство Британии. Но с этим никаких проблем возникнуть не должно. Ожидается, что все будет улажено до конца мая. Консорциум Боэли заплатит 4,2 млрд фунтов (5,2 млрд долларов). Это самая дорогая сделка в истории клубного спорта.

Больше половины этой суммы, а именно 2,5 млрд фунтов, будут уплачены за акции клуба. Эти деньги перейдут на «замороженный» счет Абрамовича, который сейчас контролируется британским правительством, а оттуда – на благотворительность. Вполне вероятно, что эти деньги будут направлены в Украину через ООН. Оставшаяся сумма – 1,75 млрд фунтов – это инвестиции в клуб, которые обещают сделать новые владельцы, в том числе в его стадион, женскую команду и академию.

Особняком стоит вопрос о «Стэмфорд Бридж». У «Челси» один из самых маленьких стадионов среди клубов «большой шестерки», поэтому его расширение является одной из важнейших задач для нового руководства.

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В свете последних событий Боэли сейчас является одной из самых обсуждаемых персон в Англии. В США Тодд более известен, чем в Европе. Он является со-основателем и президентом инвестиционной компании Eldridge Industries, которая вкладывает деньги в разные сферы деятельности.

У Боэли есть связи с Британией, поскольку в середине 90-х он учился в Лондонской школе экономики, а потом работал в столичном «Ситибанке». Сейчас Тодд является крупным инвестором. При этом американец вкладывает деньги не только в коммерческие проекты, но и в благотворительность.

Боэли напрямую связан с американским спортом. В его распоряжении имеется 27% акций баскетбольного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» и 20% акций бейсбольного клуба «Лос-Анджелес Доджерс». Уже несколько лет бизнесмен хочет попробовать свои силы и в европейском футболе.

Боэли давно присматривался к «Челси». В 2019-м году он уже пытался приобрести лондонский клуб и предложил за него 3 млрд долларов. Абрамович тогда отклонил это предложение.

Боэли будет новым лицом «Челси», но не единственным его владельцем. Партнерами Тодда станут швейцарский миллиардер Хансойрг Висс, совладелец «Лос-Анджелес Доджерс» Марк Уолтер и Джонатан Гольдштейн – предприниматель, инвестирующий в недвижимость.

У этой группы имеются хорошие экономические и политические связи. Но при этом не они будут главными действующими лицами «за кулисами». Ожидается, что наибольшее влияние в новом руководстве «Челси» будет иметь со-основатель инвестиционной компании Clearlake Capital Бехдад Эгбали. Его компания финансирует как минимум 66% сделки по приобретению лондонского клуба.

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Причина, по которой предложение о покупке «синих» привлекло так много именитых людей, заключается в том, что столь ценный актив не очень часто появляется на рынке, а клубы Премьер-лиги все труднее купить даже самым богатым людям в мире. Тот факт, что «Челси» базируется в Лондоне, сделал его еще более привлекательным для инвесторов. Многие из них полагают, что при Абрамовиче «синие» не использовали свой коммерческий потенциал так же эффективно, как другие клубы «большой шестерки» АПЛ.

Одним из самых актуальных вопросов после смены владельцев «Челси» было будущее главного тренера Томаса Тухеля. Но, похоже, немца не будут разлучать с командой. Более того, согласно последним новостям, специалист получит материальную помощь от нового руководства на усиление состава. «Синим» нужно подписать игроков на замену Антонио Рюдигеру а Андреасу Кристенсену. Проблемными также являются позиции крайних защитников, поскольку основным футболистам нет равноценной замены.

Новому руководству нужно будет хорошо поработать над кадровыми вопросами вместе с тренером. Один из главных вопросов – будущее Ромелу Лукаку. Бельгиец проводит невзрачный сезон, из-за чего появляется все больше слухов о его возможном уходе. С другой стороны, всего год назад за него было заплачено более 100 млн евро.

Вместе с тем нужно будет решить вопросы с Тьяго Силвой, Жоржиньо и Н’Голо Канте, чьи контракты рассчитаны до лета 2023-го. В общем, у Боэли и его компаньонов много работы – как в клубе, так и за его пределами. Но с правильным подходом и учетом того, какие деньги были вложены в покупку «синих», у новых владельцев все должно получиться