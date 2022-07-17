Стала известна заявка Динамо на матчи с Фенербахче

Киевское «Динамо» подало заявку команды на матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2022/2023 против турецкого «Фенербахче» (20 июля в Лодзи и 27-го числа в Стамбуле).

На поединки этого раунда «бело-синие» заявили 28 футболистов: 21 игрок – по списку «А» и 7 – по списку «Б».

Голкиперы: Георгий Бущан, Руслан Нещерет (заявка Б*), Денис Бойко

Защитники: Антон Боль (Б), Денис Попов, Никита Бурда, Александр Караваев, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный (Б), Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Константин Вивчаренко (Б), Томаш Кендзера

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Александр Яцык (Б), Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Викентий Волошин (Б), Виталий Буяльский, Денис Антюх

Нападающие: Владислав Ванат (Б), Артем Беседин, Владислав Супряга.

Поединки между «Динамо» и «Фенербахче» пройдут 20 и 27 июля. Первый матч, формально домашний для киевлян, состоится в польском городе Лодзь.