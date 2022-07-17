Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности
Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Стала известна заявка Динамо на матчи с Фенербахче
Лига чемпионов
17 июля 2022, 17:25 |
2346
4

Стала известна заявка Динамо на матчи с Фенербахче

Мирча Луческу заявил 28 футболистов

17 июля 2022, 17:25 |
2346
4
Стала известна заявка Динамо на матчи с Фенербахче
ФК Динамо Киев

Киевское «Динамо» подало заявку команды на матчи 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона 2022/2023 против турецкого «Фенербахче» (20 июля в Лодзи и 27-го числа в Стамбуле).

На поединки этого раунда «бело-синие» заявили 28 футболистов: 21 игрок – по списку «А» и 7 – по списку «Б».

Голкиперы: Георгий Бущан, Руслан Нещерет (заявка Б*), Денис Бойко

Защитники: Антон Боль (Б), Денис Попов, Никита Бурда, Александр Караваев, Никита Кравченко, Александр Тымчик, Илья Забарный (Б), Александр Сирота, Владислав Дубинчак, Константин Вивчаренко (Б), Томаш Кендзера

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Беньямин Вербич, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко, Александр Яцык (Б), Виктор Цыганков, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Викентий Волошин (Б), Виталий Буяльский, Денис Антюх

Нападающие: Владислав Ванат (Б), Артем Беседин, Владислав Супряга.

Поединки между «Динамо» и «Фенербахче» пройдут 20 и 27 июля. Первый матч, формально домашний для киевлян, состоится в польском городе Лодзь.

По теме:
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Был претендентом на должность тренера Динамо и Шахтера»
Томаш КЕНДЗЕРА: «Динамо приближается к пику формы перед Фенербахче»
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс арендовал перспективного хавбека Динамо
Динамо Киев Фенербахче Лига чемпионов Фенербахче - Динамо Динамо - Фенербахче заявка Мирча Луческу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник ФК Динамо Киев
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Неожиданно для нас». В УАФ прокомментировали закрытие каналов Футбол
Футбол | 17 июля 2022, 10:08 1
«Неожиданно для нас». В УАФ прокомментировали закрытие каналов Футбол
«Неожиданно для нас». В УАФ прокомментировали закрытие каналов Футбол

Неожиданно для всех

ВИДЕО. Левандовски в Барселоне, Зинченко ближе к Арсеналу, ставим на Фулхэм
Футбол | 17 июля 2022, 10:34 0
ВИДЕО. Левандовски в Барселоне, Зинченко ближе к Арсеналу, ставим на Фулхэм
ВИДЕО. Левандовски в Барселоне, Зинченко ближе к Арсеналу, ставим на Фулхэм

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

Траоре вернулся в Шахтер. Его Буркина-Фасо тоже охвачена войной
Футбол | 17.07.2022, 08:39
Траоре вернулся в Шахтер. Его Буркина-Фасо тоже охвачена войной
Траоре вернулся в Шахтер. Его Буркина-Фасо тоже охвачена войной
Кто заменит Левандовски? В Баварии уверены, что точно не Роналду
Футбол | 17.07.2022, 12:26
Кто заменит Левандовски? В Баварии уверены, что точно не Роналду
Кто заменит Левандовски? В Баварии уверены, что точно не Роналду
Яркая победа: Райан Гарсия нокаутировал Фортуну. Будет бой с Ломаченко?
Бокс | 17.07.2022, 08:15
Яркая победа: Райан Гарсия нокаутировал Фортуну. Будет бой с Ломаченко?
Яркая победа: Райан Гарсия нокаутировал Фортуну. Будет бой с Ломаченко?
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
GloryUkraine
Забарний в списку "Б"? Я не дивився всі спаринги Динамо, але проти Ліону він провалив матч. 
Ответить
-5
Показать Скрыть 1 ответ
terhoha
Бєсєдіна, Супрягу,Антюха,Гармаша геть з Динамо.
Ответить
-8
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
16.07.2022, 03:20 2
MMA
ВИДЕО. Миколенко купил семь пикапов для украинской армии
ВИДЕО. Миколенко купил семь пикапов для украинской армии
16.07.2022, 15:25 10
Футбол
Источник: Зинченко согласовал с Арсеналом условия личного контракта
Источник: Зинченко согласовал с Арсеналом условия личного контракта
16.07.2022, 00:55 5
Футбол
ВИДЕО. Шахтер кусает локти. Швед забил Вольфсбургу прямым ударом с углового
ВИДЕО. Шахтер кусает локти. Швед забил Вольфсбургу прямым ударом с углового
16.07.2022, 20:03 4
Футбол
Судьи отобрали у украинца золото Всемирных игр
Судьи отобрали у украинца золото Всемирных игр
16.07.2022, 09:38 5
Другие виды
ФОТО. Сербская теннисистка вышла на матч с сине-желтой ленточкой
ФОТО. Сербская теннисистка вышла на матч с сине-желтой ленточкой
15.07.2022, 19:11 3
Теннис
Антверпен – Динамо – 2:1. Феноменальный штрафной. Видео голов и обзор матча
Антверпен – Динамо – 2:1. Феноменальный штрафной. Видео голов и обзор матча
15.07.2022, 23:59 1
Футбол
Ведущие украинские тренеры попросили Гутцайта уволить Квашу
Ведущие украинские тренеры попросили Гутцайта уволить Квашу
15.07.2022, 16:13 2
Водные виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем