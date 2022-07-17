Бельгия17 июля 2022, 21:15 | Обновлено 18 июля 2022, 07:01
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Брюгге выиграл Суперкубок Бельгии. Соболь в заявку не попал
В матче за трофей «Брюгге» обыграл «Гент», отличился Андреас Сков Ольсен
17 июля 2022, 21:15 | Обновлено 18 июля 2022, 07:01
857
0
В воскресенье, 17 июля, в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» состоялся матч за Суперкубок Бельгии.
В поединке за трофей «Брюгге» с минимальным счетом переиграл «Гент» (1:0). Единственный гол на 39-й минуте забил Андреас Сков Ольсен
Защитник «Брюгге» Эдуард Соболь не попал в список 20 игроков, заявленных на игру. Украинский хавбек Роман Безус летом покинул «Гент» и стал свободным агентом.
Суперкубок Бельгии
Брюгге, 17 июля
Брюгге – Гент – 1:0
Гол: Андреас Сков Ольсен, 39.
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