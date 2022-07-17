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Суперкубок Бельгии
Брюгге
17.07.2022, FT 1 : 0
Гент
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Бельгия
17 июля 2022, 21:15 | Обновлено 18 июля 2022, 07:01
857
0

Брюгге выиграл Суперкубок Бельгии. Соболь в заявку не попал

В матче за трофей «Брюгге» обыграл «Гент», отличился Андреас Сков Ольсен

17 июля 2022, 21:15 | Обновлено 18 июля 2022, 07:01
857
0
Брюгге выиграл Суперкубок Бельгии. Соболь в заявку не попал
ФК Брюгге

В воскресенье, 17 июля, в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» состоялся матч за Суперкубок Бельгии.

В поединке за трофей «Брюгге» с минимальным счетом переиграл «Гент» (1:0). Единственный гол на 39-й минуте забил Андреас Сков Ольсен

Защитник «Брюгге» Эдуард Соболь не попал в список 20 игроков, заявленных на игру. Украинский хавбек Роман Безус летом покинул «Гент» и стал свободным агентом.

Суперкубок Бельгии

Брюгге, 17 июля

Брюгге – Гент – 1:0

Гол: Андреас Сков Ольсен, 39.

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Источник Sport.ua
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