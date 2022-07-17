Брюгге выиграл Суперкубок Бельгии. Соболь в заявку не попал

В воскресенье, 17 июля, в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» состоялся матч за Суперкубок Бельгии.

В поединке за трофей «Брюгге» с минимальным счетом переиграл «Гент» (1:0). Единственный гол на 39-й минуте забил Андреас Сков Ольсен

Защитник «Брюгге» Эдуард Соболь не попал в список 20 игроков, заявленных на игру. Украинский хавбек Роман Безус летом покинул «Гент» и стал свободным агентом.

Суперкубок Бельгии

Брюгге, 17 июля

Брюгге – Гент – 1:0

Гол: Андреас Сков Ольсен, 39.