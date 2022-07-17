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  4. Брюгге – Гент. Суперкубок Бельгии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Суперкубок Бельгии
Брюгге
37 0 : 0
Гент
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Бельгия
17 июля 2022, 19:00 | Обновлено 17 июля 2022, 19:06
472
0

Брюгге – Гент. Суперкубок Бельгии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 17 июля в 19:00

17 июля 2022, 19:00 | Обновлено 17 июля 2022, 19:06
472
0
Брюгге – Гент. Суперкубок Бельгии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Брюгге

В воскресенье, 17 июля, в 19:00 в Брюгге на стадионе Ян Брейдель состоится финальный матч за Суперкубок Бельгии.

В поединке за трофей сыграют «Брюгге» и «Гент».

Украинский хавбек Роман Безус летом покинул «Гент» и стал свободным агентом.

Защитник« Брюгге» Эдуард Соболь не попал в список 20 игроков, заявленных на игру.

Брюгге – Гент. Суперкубок Бельгии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Брюгге Гент Эдуард Соболь Суперкубок Бельгии по футболу смотреть онлайн
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Источник Sport.ua
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