В воскресенье, 17 июля, в 19:00 в Брюгге на стадионе Ян Брейдель состоится финальный матч за Суперкубок Бельгии.

В поединке за трофей сыграют «Брюгге» и «Гент».

Украинский хавбек Роман Безус летом покинул «Гент» и стал свободным агентом.

Защитник« Брюгге» Эдуард Соболь не попал в список 20 игроков, заявленных на игру.

Брюгге – Гент. Суперкубок Бельгии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция