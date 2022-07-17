Бельгия17 июля 2022, 19:00 | Обновлено 17 июля 2022, 19:06
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Брюгге – Гент. Суперкубок Бельгии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 17 июля в 19:00
17 июля 2022, 19:00 | Обновлено 17 июля 2022, 19:06
472
0
В воскресенье, 17 июля, в 19:00 в Брюгге на стадионе Ян Брейдель состоится финальный матч за Суперкубок Бельгии.
В поединке за трофей сыграют «Брюгге» и «Гент».
Украинский хавбек Роман Безус летом покинул «Гент» и стал свободным агентом.
Защитник« Брюгге» Эдуард Соболь не попал в список 20 игроков, заявленных на игру.
Брюгге – Гент. Суперкубок Бельгии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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