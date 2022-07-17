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Суперкубок Бельгии
Брюгге
17.07.2022 19:00 - : -
Гент
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Бельгия
17 июля 2022, 02:36 |
4
0

Брюгге – Гент. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Бельгии

Эдуард Соболь следует за вторым трофеем в этом состязании

17 июля 2022, 02:36 |
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Брюгге – Гент. Прогноз и анонс на матч Суперкубка Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 17 июля, в Брюгге на стадионе «Ян Брейдель» состоится финальный матч за Суперкубок Бельгии по футболу, в котором сыграют «Брюгге» и «Гент». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Брюгге


По итогам последнего розыгрыша бельгийской Лиги Жюпиле «Брюгге» в ожесточенной борьбе против «Рояль Унион», «Андерлехта» и «Антверпена» сумел обеспечить себе очередные «золотые» медали. Одним лишь призом в виде пропусков на групповой этап Лиги чемпионов УЕФА для команды из Западной Фландрии данное достижение не ограничилось, так как вместе с тем она получила право разыграть Суперкубок страны. Для «черно-синих» предстоящая игра даст возможность в 17 раз в истории поднять над головой главный трофей данного состязания, а вот их главному тренеру Карлу Хуфкенсу еще предстоит доказать, что успех вместе с командой в чемпионате в роли ассистента главного тренера не был случайным.

43-летний специалист, базовой профессией которого являлся скаутинг, впервые получил возможность единолично возглавлять команду, поэтому ближайший сезон для него станет настоящей полосой испытаний. Кроме того, украинский защитник Эдуард Соболь также должен будет попытаться найти свое место под солнцем под руководством нового наставника, чем он без особого успеха занимался во время контрольных матчей на предсезонных сборов. К слову, из пяти поединков «Брюгге» проиграл лишь датскому «Копенгагену» (2:4).

Гент


Команда Хейна Ванхазебрука в свою очередь на внутренней арене в чемпионате в прошлом году весомыми достижениями не отмечалась, однако оставила за собой Кубок Бельгии, и при этом выиграла четверку в битве за право принять участие в квалификации Лиги конференций УЕФА. Если сложить эти ситуативные победы вместе, то в итоге «буйволы» стали обладателями пропуска в отборочный этап Лиги Европы, поэтому раннее начало сезона для них обусловлено не одним лишь Суперкубком Бельгии.

Подготовка сезона у «Гента» имела достаточно широкую географию в виде соперников из Греции по типу «Ариса» (0:1) или датского «Мидтьюлланда» (2:1). Однако общее впечатление от текущей формы команды достаточно спорное – подопечные Ванхазебрука не смогли поддержать настроения образца конца прошлого сезона, так и не сообразив хоть какую-то серию из победных результатов. Впрочем, опыт последних противостояний против «Брюгге» на различных фронтах неизменно говорит в пользу «буйволов»: четыре матча – три победы. В том числе и разгром 6:1.

Ориентировочные составы


«Брюгге»: Миньоле – Майер, Мбамба, Хендри, Одуа – Мехеле, Вормер – Ванакен, де Кетеларе – Нуса, Ланг.

«Гент»: Руф – Фортуна, Годо, Ханче-Ольсен, Нгадеу-Нгаджи, Кастро-Монтес –Хюльсагер, Самуаз – Тиссудали, Куйперс, Фофана.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящей игре команды обеспечат любителям футбола водопад голов. Нашей ставкой будет позиция – ТБ 2.5 с коэффициентом 1.82 по линии Parimatch.

17 июля, воскресенье

«Брюгге» – «Гент»
Брюгге. «Ян Брейдель». 19:00
Прогноз Sport.ua – 2:3
Parimatch  
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Гент Брюгге Брюгге - Гент прогнозы Суперкубок Бельгии по футболу Эдуард Соболь
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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