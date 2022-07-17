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  4. Названы варианты соперников для Зари и Ворсклы в Q3 Лиги конференций
Лига конференций
17 июля 2022, 17:45 | Обновлено 17 июля 2022, 17:56
357
0

Названы варианты соперников для Зари и Ворсклы в Q3 Лиги конференций

Жеребьевка 3-го раунда отбора к еврокубкам пройдет 18 июля в Ньоне

17 июля 2022, 17:45 | Обновлено 17 июля 2022, 17:56
357
0
Названы варианты соперников для Зари и Ворсклы в Q3 Лиги конференций
УЕФА

УЕФА сформировал группы посева для жеребьевки 3-го раунда квалификации Лиги конференций.

Таким образом, определены 4–5 вариантов соперников для «Зари» и «Ворсклы» в Q3 Лиги конференций.

Луганская «Заря» стартует именно с 3-го раунда (в статусе сеяного), а вот несеяной «Ворскле» надо еще преодолеть барьер в виде шведского АИК в Q2 (оба матча пройдут в Стокгольме 21 и 28 июля).

Жеребьевка Q3 ЛК состоится 18 июля в 15:00 в швейцарском Ньоне. Матчи Q3 состоятся 4 и 11 августа.

Возможные соперники Зари в Q3 Лиги конференций

  • Победитель пары Сепси (Румыния) – Олимпия (Словения)
  • Победитель пары Влазния (Албания) – Университатя Крайова (Румыния)
  • Победитель пары Копер (Словения) – Вадуц (Лихтенштейн)
  • Победитель пары Петрокуб (Молдова) – Лачи (Албания)
  • Панатинаикос (Греция)

Возможные соперники Ворсклы в Q3 Лиги конференций (если обыграет шведский АИК в Q2)

  • Победитель пары Ракув (Польша) / Астана (Казахстан)﻿
  • Победитель пары Истанбул Башакшехир (Турция) / Маккаби Нетания (Израиль)
  • Победитель пары Валмиера (Латвия) / Шкендия (Северная Македония)
  • Победитель пары Спарта Прага (Чехия) / Викинг (Норвегия)

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Источник Sport.ua
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