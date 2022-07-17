Названы варианты соперников для Зари и Ворсклы в Q3 Лиги конференций

УЕФА сформировал группы посева для жеребьевки 3-го раунда квалификации Лиги конференций.

Таким образом, определены 4–5 вариантов соперников для «Зари» и «Ворсклы» в Q3 Лиги конференций.

Луганская «Заря» стартует именно с 3-го раунда (в статусе сеяного), а вот несеяной «Ворскле» надо еще преодолеть барьер в виде шведского АИК в Q2 (оба матча пройдут в Стокгольме 21 и 28 июля).

Жеребьевка Q3 ЛК состоится 18 июля в 15:00 в швейцарском Ньоне. Матчи Q3 состоятся 4 и 11 августа.

Возможные соперники Зари в Q3 Лиги конференций

Победитель пары Сепси (Румыния) – Олимпия (Словения)

Победитель пары Влазния (Албания) – Университатя Крайова (Румыния)

Победитель пары Копер (Словения) – Вадуц (Лихтенштейн)

Победитель пары Петрокуб (Молдова) – Лачи (Албания)

Панатинаикос (Греция)

Возможные соперники Ворсклы в Q3 Лиги конференций (если обыграет шведский АИК в Q2)