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17 июля 2022, 10:15 |
2136
0

ВИДЕО. Матузалем-стайл. В Эквадоре форвард забил ударом скорпиона

Взятие ворот соперника получилось зрелищным и принесло победу

17 июля 2022, 10:15 |
2136
0
ВИДЕО. Матузалем-стайл. В Эквадоре форвард забил ударом скорпиона

Накануне в чемпионате Эквадора состоялся очередной тур, в котором «Кумбайя» принимала «Гуаласео».

Игра завершилась победой гостей со счетом 2:1, однако примечательным является вовсе не это, а то, как забил 28-летний форвард «Гуаласео» Диего Авила. Ему удался потрясающий удар скорпиона правой ногой, в результате которого мяч и залетел в сетку, оставив не у дел многочисленных защитников.

Украинские болельщики могут помнить гол за «Шахтер» после удара скорпионом в исполнении Франселино Матузалема, которым он в 2007 году отличился в воротах «Севильи».

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Алексей Сливченко
Алексей Сливченко Sport.ua
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