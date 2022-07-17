ВИДЕО. Матузалем-стайл. В Эквадоре форвард забил ударом скорпиона

Накануне в чемпионате Эквадора состоялся очередной тур, в котором «Кумбайя» принимала «Гуаласео».

Игра завершилась победой гостей со счетом 2:1, однако примечательным является вовсе не это, а то, как забил 28-летний форвард «Гуаласео» Диего Авила. Ему удался потрясающий удар скорпиона правой ногой, в результате которого мяч и залетел в сетку, оставив не у дел многочисленных защитников.

¡Volvió el escorpión! Impresionante golazo de Diego Ávila para Gualaceo 🦂🇪🇨pic.twitter.com/SqL845jSpZ — Pablo Giralt (@giraltpablo) July 16, 2022

Украинские болельщики могут помнить гол за «Шахтер» после удара скорпионом в исполнении Франселино Матузалема, которым он в 2007 году отличился в воротах «Севильи».