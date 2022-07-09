Погба и Ди Мария в Юве, Лома возобновит карьеру, Джокович вышел в финал
Главные новости за 8 июля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 8 июля.
1A. Большое возвращение. Погба прибыл в Турин для трансфера в Ювентус
Французский хавбек прилетел в Италию для подписания контракта
1B. ОФИЦИАЛЬНО. Ди Мария подписал контракт с Ювентусом как свободный агент
Договор аргентинца с итальянским топ-клубом будет действовать один сезон
2. Источник: Шахтер в суде потребует от ФИФА около 50 млн евро
Клубы вышли из переговоров с «Шахтером», когда ФИФА опубликовала решение
3. Возвращение Ломаченко. Украинец готов возобновить карьеру
Василий хочет вернуться в ринг осенью
4. Заря в Варшаве проиграла товарищеский матч Легии
Клуб из Луганска уступил сопернику из Польши со счетом 1:2
5. Днепр-1 в товарищеском матче забил 14 голов!
Украинский клуб уничтожил клуб из Словении на летних сборах
6. Джокович одержал волевую победу над Норри в полуфинале Уимблдона
Новак после проигрыша первой партии легко одолел британского теннисиста
7. Ферстаппен взял спринтерский поул в Австрии, двойная авария Мерседеса
Ред Булл опередил Феррари, провал Хэмилтона и Расселла
8. ОФИЦИАЛЬНО. Большое возвращение. Денис Олейник – игрок Ворсклы
Украинский полузащитник снова будет играть в УПЛ
9. Коваленко, Зозуля, Зубков. Кто из звездных украинцев может вернуться в УПЛ
Обозреватель Sport.ua – об украинцах, которые этим летом могут вернуться в УПЛ
10. Моббинг в Челси: самоубийство сотрудника и токсичная атмосфера в клубе
В Англии надеются, что смена собственника поможет «синим» изменить ситуацию к лучшему
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