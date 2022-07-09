Погба и Ди Мария в Юве, Лома возобновит карьеру, Джокович вышел в финал

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 8 июля.

1A. Большое возвращение. Погба прибыл в Турин для трансфера в Ювентус

Французский хавбек прилетел в Италию для подписания контракта

1B. ОФИЦИАЛЬНО. Ди Мария подписал контракт с Ювентусом как свободный агент

Договор аргентинца с итальянским топ-клубом будет действовать один сезон

2. Источник: Шахтер в суде потребует от ФИФА около 50 млн евро

Клубы вышли из переговоров с «Шахтером», когда ФИФА опубликовала решение

3. Возвращение Ломаченко. Украинец готов возобновить карьеру

Василий хочет вернуться в ринг осенью

4. Заря в Варшаве проиграла товарищеский матч Легии

Клуб из Луганска уступил сопернику из Польши со счетом 1:2

5. Днепр-1 в товарищеском матче забил 14 голов!

Украинский клуб уничтожил клуб из Словении на летних сборах

6. Джокович одержал волевую победу над Норри в полуфинале Уимблдона

Новак после проигрыша первой партии легко одолел британского теннисиста

7. Ферстаппен взял спринтерский поул в Австрии, двойная авария Мерседеса

Ред Булл опередил Феррари, провал Хэмилтона и Расселла

8. ОФИЦИАЛЬНО. Большое возвращение. Денис Олейник – игрок Ворсклы

Украинский полузащитник снова будет играть в УПЛ

9. Коваленко, Зозуля, Зубков. Кто из звездных украинцев может вернуться в УПЛ

Обозреватель Sport.ua – об украинцах, которые этим летом могут вернуться в УПЛ

10. Моббинг в Челси: самоубийство сотрудника и токсичная атмосфера в клубе

В Англии надеются, что смена собственника поможет «синим» изменить ситуацию к лучшему