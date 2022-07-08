Коваленко, Зозуля, Зубков. Кто из звездных украинцев может вернуться в УПЛ

Чемпионат Украины, несмотря на войну с Россией, планирует взять старт в конце августа. Матчи планируют проводить в Украине, поэтому вопрос легионеров становится очень неопределенным. Финансовые возможности наших клубов серьезно упали. Кроме того, немногие захотят рисковать собственной безопасностью, даже за деньги. Риски ракетных обстрелов остаются высокими по всей стране. Поэтому мы можем рассчитывать только на ограниченное количество иностранцев, которые не будут бояться реалий войны в нашей стране.

В такой ситуации актуальным становится возвращение украинцев из Европы. Особенно тех, чья карьера развивается не столь стремительно, как хотелось бы. В сегодняшней ситуации они могут помочь в Украине и реанимировать свою карьеру.

Александр Зубков

У игрока сборной Украины открытое противостояние с наставником «Ференцвароша» Станиславом Черчесовым. Бывший тренер сборной России не видит украинца в своей команде. «Фради» зимой на место правого полузащитника приобрели опытного аргентинца из «Ривер Плейт» Карлоса Ауски. Дошло до того, что Черчесов не заявил Зубкова даже на матчи квалификации ЛЧ. Все это объяснили отдыхом после матчей сборной Украины в начале июня.

Есть версия, что это месть для украинцев за Сергея Реброва. У тренера был конфликт с боссом клуба Габором Кубатовым. Президент «Ференцвароша» решил убрать из команды всех игроков, которых привел Ребров. Еще прошлым летом Будапешт покинул Игорь Харатин.

Суть в том, что у Зубкова остался только год контракта с чемпионом Венгрии. Если прошлым летом он был участником Евро в составе сборной Украины, игроком из ЛЧ, то сейчас его резюме серьезно пошатнулось. Претендовать на повышение будет сложно. «Фради» нужно получить хоть какие-то деньги за игрока, потому что следующим летом он уйдет бесплатно.

У «Шахтера» большие проблемы с вингерами. Фактически, сегодня в команде он один – Михаил Мудрик. Команда делала ставку на этой позиции на иностранцев, которые не видят себя в команде после начала войны. Кто-то уже официально ушел, а кто-то только договаривается об уходе из клуба.

В свое время Зубков пытался закрепиться в составе «горняков», но дальше игрока ротации у Паулу Фонсеки он не вырос. Сейчас есть хорошая возможность вернуться в родной клуб в статусе основного игрока. Зубков уже имеет определенный уровень и опыт, который, безусловно, поможет «Шахтеру» в такое непростое время. Именно пара Мудрик – Зубков должна стать основной на флангах атаки.

Марьян Швед

Этому футболисту выдавали огромные авансы, но в Европе он так и не смог их реализовать. Ничего не вышло в «Севилье», потом был провал в «Селтике». Сегодня Швед – игрок ротации середняка чемпионата Бельгии «Мехелена». Почти в 25 лет никаких предпосылок для выступлений за сборную Украины или перехода в более сильный клуб нет. Швед был успешным в Украине, когда дважды выступал за «Карпаты».

Ситуация с войной создает возможность потенциального интереса в услугах Шведа большого количества клубов в Украине. Самый простой вариант, который уже находился в СМИ, это «Шахтер». Новым тренером дончан имеет большие шансы стать Игор Йовичевич. Хорват во Львове дал дорогу Шведу во взрослый футбол. Он знает подход к этому игроку. Потенциально Марьян может увеличить конкуренцию на уязвимой позиции вингера.

У «Динамо» тоже не все в порядке с фланговыми полузащитниками. Сегодня Луческу может рассчитывать только на двоих – Цыганкова и Вербича. У первого контракт еще на год и соглашение с агентством брата Гвардиолы. Похоже, что он всерьез хочет уйти. У Вербича вообще контракт только до конца года, и два последних года сплошные травмы. В прессе гуляют новости о «Панатинаикосе». Ставка на Цитаишвили себя не оправдала. Грузин решил искать футбольное счастье в Польше. Назар Волошин пока не оправдывает авансы. Швед способен дать «Динамо» ротацию и глубину состава при минимальных затратах.

Очень похоже, что большие амбиции на следующий сезон у «Днепра-1». «Спортклубовцев» связывают с Евгением Красниковым и Александром Кучером. Клуб будет искать усиление. У Назаренко и Лучкевича хватает травм. Пока они никак не могут реализовать свои таланты. Швед мог бы стать хорошей опцией усиления для днепрян на следующий сезон.

Виктор Коваленко

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Уроженец Херсона за полтора года в Италии ничего не показал. «Аталанта» очень быстро в нем разочаровалась и отдала в аренду. «Специя» не вылетела из Серии А, но сменила тренера. По большому счету, перспектив у Коваленко в Италии нет. Все очень похоже на постоянные аренды до завершения контракта с бергамасками. Коваленко находится в лучшем футбольном возрасте и должен играть.

«Бергамаски» не платили за Коваленко большие деньги. Однако существует высокая зарплата футболиста, которую нужно теперь компенсировать благодаря арендам в другие команды. В такой ситуации держаться за футболиста никто не будет. Тем более, что Виктору зимой исполнится уже 27 лет.

Если в Италии ничего не выйдет с очередной арендой, то вариант с «Шахтером» выглядит очень возможным. Донецкая команда нуждается в усилении перед стартом сезона и выступлениями в ЛЧ. Для этого нужно приглашать опытных игроков с международным опытом, чтобы молодежи было проще.

В середине поля у горняков есть Бондаренко, Крыськив, Судаков, но все они с минимальным опытом даже на уровне УПЛ. Это молодые игроки, которые еще нестабильны. Конкуренция и опыт еще никому не помешали. Коваленко выглядит хорошей кандидатурой для усиления «Шахтера» в следующем сезоне. Может даже стать одним из стержневых игроков.

Роман Зозуля

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Футбольные дела украинца в Испании обстоят не лучшим образом. Зозуля не смог заиграть на уровне Ла Лиги в «Бетисе», затем был долгий период в Сегунде. Но в прошлом сезоне команда Зозули «Альбасете» вылетела во вторую Сегунду. В этом сезоне аналогичная судьба постигла нынешнюю команду Романа – «Фуэнлабраду». Играть в третьей по силе испанской лиге? Думаю, это не уровень для экс-нападающего сборной Украины.

Понятно, что в плане быта семья Зозули уже адаптировалась к теплой Испании. Сам Роман ведет волонтерское дело и много помогает родной стране во время войны. Но 32 года – это еще явно не повод завершать карьеру. В военном чемпионате Украины Роман может быть конкурентным и давать опыт молодым игрокам.

Только в Украине Зозуля имеет серьезную репутацию. Сейчас нашим клубам нужны игроки, которые повысят интерес к чемпионату. Подписание такого игрока – огромная репутация для каждой команды. Здесь может быть целый ряд команд: «Колос», «Ингулец», «Верес» и даже «Полесье».

Даниил Игнатенко

В свое время «Шахтер» выиграл спор из-за таланта из Запорожья у «Динамо», но у Даниила в составе «горняков» не пошло дальше аренды в Мариуполь. У Игнатенко был опыт выступлений за «Ференцварош», но Сергей Ребров тоже отказался от игрока.

Все изменилось после перехода в «Днепр-1» и сотрудничества с Игором Йовичевичем. Хорватский наставник сделал Игнатенко одним из лучших в Украине на позиции опорного полузащитника. Тут сразу «Бордо» вспомнил о футболисте, против которого играл в свое время в квалификации Лиги Европы. Игнатенко смог себя проявить во Франции, но «Бордо» не только вылетел из Лиги 1, но и переведен в третий дивизион из-за финансовых проблем и может потерять профессиональный статус. Клуб имеет долги более 50 млн. евро. Опция выкупа контракта украинца стала неактуальной.

В нынешней ситуации «Шахтеру» нет смысла отпускать игрока в другой клуб. Самому нужно формировать состав на следующий сезон, учитывая фактор войны. Основным опорником «горняков» является Тарас Степаненко, но ему исполнится 33 года и у него проблемы со здоровьем. О замене уж точно нужно подумать.

Все сходится в один пазл, если Йовичевич возглавит «Шахтер». В этом случае именно Игнатенко может стать новым опорником команды. Тренер получает знакомого игрока, а у Даниила будет ЛЧ и определенность. Это определенно лучше, чем новый легионерский опыт в непонятных командах.

Василий Кравец/Орест Лебеденко

Getty Images/Global Images Ukraine. Орест Лебеденко

Обеим львовским левым защитникам выдавали авансы в Украине, но реализовать их у них не получилось. Кравец и Лебеденко в юном возрасте уехали в Испанию, имели возможность адаптироваться, учиться местному футболу, прогрессировать, но дальше середняков второго дивизиона дело не пошло. «Луго» и «Леганес» должны определяться с судьбой украинцев. У обоих контракт еще на год. Значительных предпосылок для продления соглашений нет.

Лебеденко здорово выглядел, когда в аренде играл за «Олимпик». Тогда писали об интересе со стороны «Зари». Но сумма трансфера была внушительной. Сейчас срок контракта истекает. «Заря» выглядит довольно интересным вариантом, особенно учитывая желание нового тренера ван Леувена играть в быстрый фланговый футбол. У луганчан есть проблема с левым защитником после ухода из команды бразильца Жуниньо.

У «Шахтера» слева в защите Виктор Корниенко и возрастной Исмаили, который вряд ли останется в команде. Время от времени чемпион мира среди молодежи попадает в лазарет. Потому какая-то альтернатива нужна. Можно рассчитывать на молодого Андрея Булезу или надеяться на универсализм Николая Матвиенко. Но не следует исключать также усиление этой позиции. Кравец и Лебеденко становятся неплохими вариантами для этого. Квалифицированные и опытные футболисты, готовые играть сразу. Цена на игроков тоже не должна быть высокой. У Кравца есть опыт работы с потенциально новым тренером Йовичевичем во Львове.

Денис Олейник

35-летний экс-полузащитник сборной Украины Денис Олейник покинул финский СИК, в котором провел последние четыре года, и намерен вернуться в Украину. Игрок хочет завершить карьеру на родине и показать, что он не боится во время войны находиться дома.

«Это действительно важно для меня. Я всегда хотел завершить карьеру футболиста на родине в Украине. Особенно сейчас, в той сложной ситуации, в которой сейчас находится моя страна, мне важно поехать сейчас показать своим землякам, что я не боюсь. Хочу показать поддержку и пример, помочь, чем смогу.

Конечно, принятие решения было очень сложным как для меня, так и для клуба, потому что за четыре года, что я в СИК, я всегда был доволен. Я получал поддержку от всех. Клуб сделал все возможное, чтобы у меня все было хорошо. Каждый раз, когда мне нужна была помощь, клуб помогал мне», - сказал Денис Олейник.

Где в Украине может продолжить карьеру 35-летний ветеран? Вариант с «Колосом», где играет его кум Лысенко, кажется, не надо отбрасывать. Здесь вопрос: нужен ли Ярославу Вишняку еще один возрастной игрок в линию атаки? Также могут быть варианты с тем же «Полесьем» или «Ингульцом».

Сергей ТИЩЕНКО